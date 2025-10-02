Z tego artykułu się dowiesz: Jak wzrosła sprzedaż mieszkań w sześciu największych miastach w III kwartale?

Ile mieszkań deweloperzy wprowadzili do oferty?

Co działo się z cenami?

Jak ustawa o jawności cen może zaburzać statystyki w III kwartale?

Około 10,8 tys. mieszkań sprzedali deweloperzy w III kwartale w sześciu największych miastach Polski – wynika z wstępnych szacunków JLL, które publikujemy jako pierwsi. To o 8 proc. więcej niż w II kwartale, w którym to notowano 11-proc. zwyżkę sprzedaży (z zastrzeżeniem, że to zasługa Trójmiasta) wobec bardzo mizernych pierwszych trzech miesięcy tego roku.

Bieżąca sprzedaż kwartalna jest zatem lekko większa niż pod koniec zeszłego roku, naznaczonego kryzysem wysokich stóp procentowych (średnio 9,5 tys. mieszkań kwartalnie), jak i dużo mniejsza niż w szczycie funkcjonowania „Bezpiecznego kredytu” w 2023 r. (średnio 15,4 tys. lokali).

Sprzedaż w górę, podaż w dół. Pierwotny rynek mieszkaniowy w poszukiwaniu równowagi

– Wstępne wyniki monitoringu JLL wskazują na kilkuprocentowy wzrost kwartał do kwartału łącznie w sześciu miastach, co – biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe – jest wynikiem zbliżonym do oczekiwań – komentuje Aleksandra Gawrońska, szefowa działu badań rynku mieszkaniowego w JLL. – Po stronie popytu w III kwartale największy wpływ na sytuację na rynku pierwotnym miały spadające stopy procentowe z jednej strony, a z drugiej wakacje i pewne oczekiwanie na pojawienie się wszystkich cen ofertowych w internecie z drugiej strony. Rynku nie oszczędziła też geopolityka – atak dronowy we wrześniu mógł zachwiać nastrojami pewnej grupy potencjalnych nabywców – dodaje.