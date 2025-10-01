– Popularyzacja refinansowania może postępować, bo na rynku dostępne są pożyczki stałoprocentowe ze stawką mniejszą nawet o ponad 2 pkt proc. względem wielu „hipotek” udzielonych w czasie rekordowo wysokiego oprocentowania. Pamiętajmy dodatkowo, że na dane o liczbie wnioskodawców kredytowych może wpływać większy odsetek par i mniejszy singli – mówi Prajsnar.

Zdaniem eksperta, wydaje się prawdopodobne, że w nieco większym stopniu z bankowego finansowania korzystają teraz osoby budujące domy: dane GUS wskazują, że od kwietnia do sierpnia br. inwestorzy indywidualni uzyskali o 8 proc. więcej pozwoleń budowlanych niż 12 miesięcy wcześniej. – Trudniej powiedzieć, jak wygląda sytuacja dotycząca obrotu używanymi domami, bo w ich przypadku mamy duży deficyt danych. Na największych rynkach wtórnych mieszkań w sierpniu widzieliśmy natomiast trzeci z rzędu miesięczny spadek oferty – wskazuje Prajsnar. Zaznacza, że rynku wtórnego nie dotyczyły zmiany prawne dotyczące prezentacji cen i rękojmi, co mogło wpływać na odroczenie zainteresowania części konsumentów ofertą deweloperską.

W III kwartale 2025 roku sprzedaż nowych mieszkań już w górę

– Jeżeli chodzi o rynek pierwotny, to sierpniowa sprzedaż nowych mieszkań w siedmiu wiodących miastach była wyraźnie większa od wyników ze stycznia, kwietnia i czerwca 2025 r. – mówi Prajsnar. – Na podsumowanie września przyjdzie pora już niebawem, ale nie ma wątpliwości, że decydującym czynnikiem pozostaje duża oferta deweloperska. Popyt jest nadal „rozcieńczony” przez dużą podaż. Potwierdzają to dane dotyczące liczby zapytań internautów w przeliczeniu na nowy dom/lokal. W przypadku tego wskaźnika widzieliśmy jednak lekki wzrost – podsumowuje.

– Dzięki temu, że z jednej strony nieco spadło oprocentowanie kredytów, a z drugiej rosną dochody, nastąpiła poprawa zdolności kredytowej pewnej części nabywców. Jednocześnie mamy do czynienia ze stabilizacją cen mieszkań. Stanowi to zapewne główny powód wzrostu zapytań o kredyty hipoteczne i wyraźnie zwiększonej akcji kredytowej – mówi Aleksandra Gawrońska, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w JLL. Ponadto definitywna rezygnacja przez rząd z nowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych spowodowała wejście na rynek niektórych osób, które długo zwlekały z podjęciem decyzji o zakupie mieszkania, czekając na konkluzję sporów w koalicji rządowej o kierunek polityki mieszkaniowej.

– Z drugiej strony, na rynku pierwotnym widać w III kwartale niewielki wzrost sprzedaży mieszkań: wstępne wyniki monitoringu JLL wskazują na kilkuprocentowy wzrost – przyznaje Gawrońska. – Należy jednak podkreślić, że na wyniki danych kredytowych składają się transakcje nie tylko na rynku pierwotnym, ale też wtórnym, a także kredyty na budowę domów jednorodzinnych. Jakiś odsetek nowych kredytów stanowią umowy o refinansowanie i zapewne ich liczba będzie rosnąć – dodaje.