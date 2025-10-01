Ekspert zwraca uwagę, że wcześniej trudno było ocenić rzeczywistą wielkość i wartość rynku luksusowych apartamentów. – Te najbardziej ekskluzywne zwykle nie trafiają do portali ogłoszeniowych. Dziś wiedza na ten temat jest już ogólnodostępna – mówi Marek Wielgo.

Jak tłumaczy, we wrześniu na zwyczajowe ruchy w średnich cenach metra kwadratowego wynikających ze zmian w strukturze cenowej oferty, nałożył się więc efekt „odsłonięcia cen”. Baza BIG DATA RynekPierwotny.pl została uzupełniona w ten sposób o oferty mieszkań, których deweloperzy wcześniej nie upubliczniali lub nie ujawniali cen. – W efekcie aż o 3 proc. wzrosła średnia cena metra kwadratowego w Warszawie (do ponad 18,3 tys. zł/mkw.) i we Wrocławiu (do ponad 15,2 tys. zł/mkw.) – wskazuje Marek Wielgo.

Bardzo drogie mieszkania w Śródmieściu i na Woli w Warszawie

Średnia cena metra kwadratowego mieszkań w stolicy przebiła pułap 18 tys. zł za metr. – Upublicznione zostały ceny bardzo drogich lokali w dzielnicach Wola i Śródmieście. Oferowane tam przez deweloperów mieszkania kosztują średnio ponad 30 tys. zł za metr – podaje Marek Wielgo. – Podobny mechanizm zadziałał we Wrocławiu. Warto dodać, że w obu tych metropoliach jest w ofercie firm deweloperskich najwięcej ponad 100-metrowych luksusowych apartamentów z ceną za metr kwadratowy przekraczającą 20 tys. zł.

Analityk przyznaje, że odsłonięcie cen wykazało też pewien ruch w cennikach firm deweloperskich. – Np. w Warszawie wrześniowe zmiany objęły niemal 14 proc. oferowanych przez nie mieszkań. Co ciekawe, mniej więcej tyle samo podrożało i potaniało, a bilans tego był taki, że ceny spadły o niecałe… pół promila, czyli mniej niż pięć setnych proc. (0,05 proc.) – wskazuje.