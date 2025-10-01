Rzeczpospolita

Efekt odsłonięcia cen mieszkań. Jak apartamenty premium wpływają na rynek

Odsłonięcie cen wszystkich mieszkań w ofercie deweloperów zmieniło obraz rynku pierwotnego. Gdzie średnie ceny poszły w górę?

Publikacja: 01.10.2025 15:43

Bardzo drogie apartamenty deweloperzy oferują w Śródmieściu i na Woli

Bardzo drogie apartamenty deweloperzy oferują w Śródmieściu i na Woli

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Sytuację na rynku pierwotnym analizuje Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Wrześniowe otwarcie cen w ofertach firm deweloperskich – zgodnie z naszymi przewidywaniami – zmieniło obraz rynku – podkreśla analityk. 

Przypomnijmy. Deweloperzy muszą prezentować na swoich stronach internetowych ceny wszystkich oferowanych mieszkań i domów od 11 września. Wcześniej, od 11 lipca, mieli obowiązek pokazywania cen tylko tych nieruchomości, które trafiły do oferty po tej dacie. Teraz formuła „zapytaj o cenę”, do niedawna często stosowana przez deweloperów, jest zakazana.

Luksusowe mieszkania z jawną ceną

Efekt? – Przede wszystkim pojawiły się ceny lokali z segmentu premium, co podniosło średnią cenę metra kwadratowego mieszkań w Warszawie i Wrocławiu – mówi Marek Wielgo. – Jednocześnie deweloperzy nie zrezygnowali z wprowadzania na rynek stosunkowo tanich mieszkań. W efekcie – jak wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl – w Trójmieście, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wrzesień przyniósł spadek cen.

Ekspert zwraca uwagę, że wcześniej trudno było ocenić rzeczywistą wielkość i wartość rynku luksusowych apartamentów. – Te najbardziej ekskluzywne zwykle nie trafiają do portali ogłoszeniowych. Dziś wiedza na ten temat jest już ogólnodostępna – mówi Marek Wielgo.

Jak tłumaczy, we wrześniu na zwyczajowe ruchy w średnich cenach metra kwadratowego wynikających ze zmian w strukturze cenowej oferty, nałożył się więc efekt „odsłonięcia cen”. Baza BIG DATA RynekPierwotny.pl została uzupełniona w ten sposób o oferty mieszkań, których deweloperzy wcześniej nie upubliczniali lub nie ujawniali cen. – W efekcie aż o 3 proc. wzrosła średnia cena metra kwadratowego w Warszawie (do ponad 18,3 tys. zł/mkw.) i we Wrocławiu (do ponad 15,2 tys. zł/mkw.) – wskazuje Marek Wielgo.

Foto: mat.prasowe

Bardzo drogie mieszkania w Śródmieściu i na Woli w Warszawie

Średnia cena metra kwadratowego mieszkań w stolicy przebiła pułap 18 tys. zł za metr. – Upublicznione zostały  ceny bardzo drogich lokali w dzielnicach Wola i Śródmieście. Oferowane tam przez deweloperów mieszkania kosztują średnio ponad 30 tys. zł za metr – podaje Marek Wielgo. – Podobny mechanizm zadziałał we Wrocławiu. Warto dodać, że w obu tych metropoliach jest w ofercie firm deweloperskich najwięcej ponad 100-metrowych luksusowych apartamentów z ceną za metr kwadratowy przekraczającą 20 tys. zł.

Analityk przyznaje, że odsłonięcie cen wykazało też pewien ruch w cennikach firm deweloperskich. – Np. w Warszawie wrześniowe zmiany objęły niemal 14 proc. oferowanych przez nie mieszkań. Co ciekawe, mniej więcej tyle samo podrożało i potaniało, a bilans tego był taki, że ceny spadły o niecałe… pół promila, czyli mniej niż pięć setnych proc. (0,05 proc.) – wskazuje.

Mieszkania na przeciętną kieszeń

Dużo ważniejsze jest to, że niezależnie od obniżek cen, deweloperzy nie zrezygnowali z wprowadzania na rynek nowych inwestycji z mieszkaniami na kieszeń kredytobiorców, którzy są dziś dominującą grupą nabywców. Według wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, w Łodzi średnia cena metra kwadratowego mieszkań wprowadzonych we wrześniu do sprzedaży wynosiła niespełna 10,6 tys. zł za mkw., w Poznaniu – ok. 11,9 tys. zł za mkw., a w Krakowie – ok. 15,2 tys. zł za metr.

W efekcie średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań dostępnych w ofercie firm deweloperskich spadła o 2 proc. w Łodzi (do ok. 11,2 tys. zł/mkw.) i o 1 proc. – w Krakowie (do ok. 16,5 tys. zł/mkw.), Poznaniu (do ok. 13,5 tys. zł/mkw.), Trójmieście (do ok. 17,2 tys. zł/mkw.) i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (do ok. 11,2 tys. zł/mkw.).

Foto: mat.prasowe

– Porównując średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań z września tego roku i analogicznego okresu roku ubiegłego, w większości metropolii wciąż widać różnicę, która na dodatek wzrosła w Warszawie i Wrocławiu – podaje Marek Wielgo.

O stolicy eksperci portalu RynekPierwotny.pl pisali miesiąc wcześniej, wskazując, że średnia cena metra kwadratowego jest tu taka sama, jak rok temu. We wrześniu okazało się, że jest o 3 proc. wyższa.

Specyficzna metropolia mieszkaniowa 

– Były też jednak zmiany w drugą stronę. W Łodzi średnia cena metra kwadratowego była o 3 proc. niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem (w sierpniu o 1 proc. wyższa rok do roku) – wskazuje Marek Wielgo. – Po dziewięciu miesiącach do rywalizacji o tytuł najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 r. włączył się Kraków, gdzie zmiana średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w okresie 12 miesięcy wynosiła we wrześniu już tylko 1 proc.

Z kolei w Poznaniu było to 2 proc., w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 3 proc., we Wrocławiu – 4 proc., a w Trójmieście (a właściwie w Gdańsku) – aż o 11 proc. – O tej metropolii od dawna piszemy, że jest specyficzna ze względu na bliskość morza. Powstaje tam dużo bardzo drogich mieszkań przy Zatoce Gdańskiej i w Śródmieściu, co spowodowało, że wieloletni wicelider w rankingu najdroższych metropolii w Polsce – Kraków został zepchnięty przez Trójmiasto na trzecie miejsce – podsumowuje Marek Wielgo.

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Deweloperzy Mieszkania Prawo

