Trendy na rynku terenów inwestycyjnych w Polsce analizuje firma doradcza JLL.

Reklama Reklama

Pierwsza połowa 2025 roku na rynku mieszkań upłynęła pod znakiem malejącego popytu. – Potencjalni nabywcy, nie doczekawszy się żadnego z zapowiadanych rządowych programów wsparcia, czekają dalej, tym razem na kolejne obniżki stóp procentowych – wskazują autorzy raportu.

Czytaj więcej Nieruchomości Prywatni inwestorzy wydają miliardy na publiczną infrastrukturę Ponad 2 tys. umów i 2,5 mld zł na budowę i modernizację dróg – to bilans udziału inwestorów w roz...

Firmy powiększają banki ziemi

W tym roku Rada Polityki Pieniężnej ścięła stopy procentowe już trzy razy – w maju, lipcu i wrześniu – w sumie o 1 pkt proc., z 5,75 do 4,75 proc. Niewykluczone, że do końca roku będzie jeszcze co najmniej jedna obniżka, o 25 pkt proc. Eksperci JLL przewidują, że obniżki stóp pobudzą popyt na mieszkania kupowane zwłaszcza na własne potrzeby.

Klienci mają z czego wybierać. W ofercie deweloperów w czerwcu było ponad 61 tysięcy lokali. – To poziom nigdy wcześniej nienotowany w naszym kraju. Tak duża podaż wpływa stabilizująco na ceny – podkreślają analitycy. – Mimo rekordowej oferty firmy deweloperskie nie ustają jednak w wysiłkach, by znaleźć działki pod nowe osiedla. Chcą być gotowe na powrót koniunktury. W przeciwieństwie do rynku mieszkań na rynku gruntów inwestycyjnych nie widać jeszcze oznak stabilizacji – zaznaczają.