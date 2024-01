YouTube pozbywa się Grzegorza Brauna

W przypadku Brauna ten schemat się powtarza. Jego kanałowi również swoje opracowanie poświęciło niedawno „Nigdy Więcej”.

Jest zatytułowane „Nie tylko Chanuka. Raport o nienawiści Grzegorza Brauna” i ukazało się tuż przed świętami. Wynika z niego, że poseł propaguje teorie o przejmowaniu Polski przez Żydów, kpi z ofiar nazistowskich obozów i wzywa do przemocy wobec osób LGBT. – Po publikacji otrzymaliśmy wiadomość z YouTube’a z podziękowaniami za raport i prośbę o konkretne linki do filmów, które uważamy za niewłaściwe. Po jakimś czasie dostaliśmy informację, że usuniętych zostało 11 filmów z kanału posła – mówi prof. Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas i Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

Kłopoty Brauna z immunitetem

Co na to Braun? Nie odpowiedział na próby kontaktu ze strony „Rzeczpospolitej”. Można przypuszczać, że usunięcie kanału byłoby dla niego odczuwalnym problemem w dotarciu do elektoratu, bo swoją popularność zbudował głównie dzięki mediom społecznościowym. Byłby to też dla niego cios finansowy. W swoich ostatnich sejmowych oświadczeniach majątkowych wskazywał dochód „z tytułu praw autorskich, umów i tantiem autorskich oraz emisji w sieci internetowej (opatrzonych reklamami przed nadawcę YouTube)”, wpisując kwoty od 67 do 115 tys. zł rocznie.

Groźba usunięcia kanału to nie koniec kłopotów Brauna. Przed tygodniem Sejm uchylił jego immunitet, bo prokuratura zamierza postawić mu siedem zarzutów w związku z czynami popełnionymi w latach 2022–2023. Chodzi m.in. o naruszenie nietykalności szefa Instytutu Kardiologii Łukasza Szumowskiego, uszkodzenie choinki i sprzętu nagłaśniającego, naruszenie miru domowego, a także znieważenie na terenie Sejmu grupy osób oraz znieważenie przedmiotu czci religijnej. Te ostatnie dwa zarzuty wiążą się ze zgaszeniem w połowie grudnia w polskim parlamencie żydowskiego świecznika za pomocą gaśnicy.