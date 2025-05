Jak wyglądałby rozkład mandatów w Sejmie?

Według sondażu, do Sejmu dostaliby się jeszcze przedstawiciele dwóch formacji. Trzecia Droga odnotowała wzrost poparcia o 0,7 pkt. proc. i przekroczyłaby 8-proc. próg wyborczy dla koalicji z poparciem rzędu 8,8 proc. Z kolei poparcie dla Lewicy spadło o 1,1 pkt. proc. do poziomu 6,8 proc. Poza parlamentem byłaby Partia Razem (3,9 proc., wzrost o 0,4 pkt.). Inne partie otrzymały w sondażu 1 proc. wskazań, ok. co 13 uczestnik badania (7,4 proc.) wybrał odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Według wyliczeń Wirtualnej Polski, przeprowadzonych na podstawie kalkulatora opracowanego przez prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, partie tworzące rządzącą od 2023 r. tzw. koalicję 15 października miałyby w Sejmie minimalną większość. Według tej prognozy, KO miałaby 174 posłów, PiS - 154, Konfederacja - 72, Trzecia Droga 36, Lewica - 23, mniejszość niemiecka - 1. Przy takich wynikach KO, Trzecia Droga i Lewica dysponowałyby w sumie 233 mandatami, a większość w Sejmie to 231.

Sondaż został przeprowadzony metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.