Doradca Dudy wybiera Konfederację. Zwiastun nowego trendu już na kolejne wybory?

Co wydarzy się 19 maja 2025 roku? Poza tym, że będą trwać analizy wyników I tury wyborów prezydenckich, to oczywiście... ruszy kampania do Sejmu w 2027 r. Co wówczas wydarzy się na prawicy? Być może przejście do Konfederacji Łukasza Rzepeckiego, doradcy prezydenta Andrzeja Dudy, to pierwszy tego zwiastun.