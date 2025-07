Drugą inicjatywę – pomysły są niezależne od siebie – opisywaną w „Rzeczpospolitej”, firmuje Wadim Tyszkiewicz, senator i były prezydent Nowej Soli. W praktyce projekt ten ma być realizowany głównie przez doświadczonych samorządowców. Jest więc ferment: rozmówcy „Rzeczpospolitej” mówią o „pospolitym ruszeniu liberałów”. A ta magma albo wystygnie, albo wyłoni się z niej nowe ugrupowanie (lub ugrupowania).

Foto: Tomasz Sitarski

Zainteresowani czekali na wynik wyborów prezydenckich. Pierwszy publicznie o planach opowiedział właśnie Tyszkiewicz. Rozmówcy „Rzeczpospolitej” przestrzegają: jeśli powstanie jakaś nowa siła, to musi być dobrze przemyślana i nie może się zbyt wcześnie „wypalić” – oznacza to, że prędzej wystartuje bliżej daty wyborów parlamentarnych niż w najbliższych miesiącach.

Frustracja liberałów i biznesu narasta. „Rok przełomu bez przełomu”

Co frustruje biznes? Lista jest bardzo długa. Jak słyszymy, źródłem rozczarowania jest cechująca rząd inercja. – Miał być rok przełomu, a jest to, co zwykle: dużo deklaracji, dużo zapowiedzi, a na koniec dnia wygrywa i tak urzędnicze lobby w resortach – podsumowuje nasz rozmówca, nawiązując do głośnego wystąpienia premiera Donalda Tuska na GPW 10 lutego (tego dnia ruszył projekt „deregulacja”). Co to znaczy? – Deregulacja jest co najmniej o rok spóźniona. Rząd koalicji był nieprzygotowany na przejęcie władzy, jest paraliżowany wewnętrznie przez polityczne gierki – uważa nasz rozżalony rozmówca. Jeszcze inny dodaje, że irytację biznesu coraz bardziej wzbudzają pomysły gospodarcze ministrów Lewicy lub też blokada proliberalnych rozwiązań w ich wykonaniu.

Dialog rządu z nami to tylko fasada – mówią nasi rozmówcy w kuluarach biznesu

Co jeszcze? – Rozliczanie PiS-u i zasłanianie się wojną za wschodnią granicą to za mało – dodaje kolejny z naszych informatorów. – Biznes oczekuje przede wszystkim przewidywalności i stabilności. Tymczasem to, co dziś nazywa się „dialogiem” z przedsiębiorcami, jest raczej fasadą: są spotkania, powstają apele, ale nie dzieje się nic mimo wielkich oczekiwań, np. po ogłoszeniu repolonizacji przemysłu – mówi wprost osoba zainteresowana nowym projektem politycznym. „Wisienką na torcie żalu” – kontynuuje nasz rozmówca – jest słaba reprezentacja liberalnego głosu Polski w Brukseli.