Pan jest pięć lat w polityce, zajmuje eksponowane stanowisko, od pana współzależą te rządy, a próbuje pan przekonywać, że jest polityczną dziewicą.

Nigdy tak nie twierdziłem. W polityce jestem od pięciu lat, z czego cztery to bardzo trudne lata w opozycji, w której dostawałem wraz z moim ruchem taki sam „łomot” i od jednej, i od drugiej polaryzacyjnej siły, jest na to milion dowodów. Dziś nie mówię, że jestem kandydatem bezpartyjnym. „Bezpartyjny” a „niezależny” to jednak zupełnie inne pojęcia. Tak, jestem szefem partii, którą założyłem, żeby odblokować Polskę, ale to daje mi ten komfort, że jedynymi, do których będę musiał zadzwonić, by usłyszeć, czy mam podpisać ustawę, czy nie, będą nie prezesi, a ludzie. Ten rok doświadczenia w mojej obecnej roli to dobre przygotowanie. Miałem rok, żeby zapoznać się z tym, jak to państwo działa od środka. Z dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa, ze stanem sił zbrojnych i obronności Polski. Miałem rok, żeby zbudować kontakty międzynarodowe, spotykać się z prezydentami, premierami, poczuć, co się dzisiaj w świecie dzieje. To jest ten moment, w którym trzeba zacząć inną grę i z Unią Europejską, i z USA. Polska musi mieć prezydenta, którego wybór nie będzie oznaczał wojny z USA albo z Europą. Musimy mieć kogoś, kto będzie w stanie rozmawiać na tych dwóch ważnych kierunkach.

A wybór Nawrockiego albo Trzaskowskiego oznacza wojnę z jednym z nich?

Oznacza poważne trudności na jednej z tych linii. Kandydat Donalda Tuska ze swoim dotychczasowym, mocno lewicowym profilem, nie będzie miał łatwego życia z nową amerykańską administracją. Kandydat Jarosława Kaczyńskiego to zaś tysiąc setny odcinek walki tego zapatrzonego w Orbána środowiska z Unią i Brukselą. Z Unią musimy być asertywni, ale to my jesteśmy Unią. Przeciwnik jest dzisiaj gdzie indziej.

A kto będzie sponsorem pańskiej kampanii?

Partia Polska 2050 Szymona Hołowni, liczymy też oczywiście na finansowanie obywatelskie. W przeciwieństwie do niektórych, którzy już nie wytrzymują ciśnienia, zaczynają zbiórki, drukują bannery – my zrobimy wszystko zgodnie z prawem.

A Trzecia Droga?

PSL podejmie decyzję w tej sprawie za kilka dni, liczę na ich wsparcie. W naszym ruchu następuje teraz korzystny proces resetu do ustawień fabrycznych, przecież zaczynaliśmy naszą drogę przy okazji mojej poprzedniej prezydenckiej kampanii. Wracamy do tej sieci wolontariatu, działalności społecznej, która będzie bardzo mocno w tej kampanii widoczna. Chcę, żeby w tej kampanii ludzie trzymali nie tabliczki z moim imieniem, ale ze swoimi imionami. Żeby uwierzyli, że te wybory będą o nich.