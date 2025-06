Osobiście uważam, że rozmowy o autorytaryzmie w czasie wojny są nieuzasadnione. Myślę, że nieraz brakuje nam tego autorytaryzmu, bo nikt nic nie kontroluje i każdy mówi, co chce, zwłaszcza w sieci. Do tego stopnia, że wiadomo nawet, skąd, dokąd i w jakich ilościach trafia do nas broń. Wołodymyr Paniotto, ukraiński socjolog, szef ośrodka KMIS

– Osobiście uważam, że rozmowy o autorytaryzmie w czasie wojny są nieuzasadnione. Myślę, że nieraz brakuje nam tego autorytaryzmu, bo nikt nic nie kontroluje i każdy mówi, co chce, zwłaszcza w sieci. Do tego stopnia, że wiadomo nawet, skąd, dokąd i w jakich ilościach trafia do nas broń. Przez to wiele tajemnic jest łamanych – uważa nasz rozmówca. Przyznaje jednak, że badania pokazują, iż spora część Ukraińców jest niezadowolona z obecnej sytuacji w kraju.

– Jedni chcą szybszego zakończenia wojny, a inni, np. rodziny wojskowych, oczekują przynajmniej rotacji swoich walczących od lat na froncie bliskich. Do tego trwa wojna informacyjna, a nastroje te są wykorzystywane przez rosyjskich trolli w sieciach społecznościowych. Opozycja ukraińska też już otwarcie uderza w rządzących – mówi socjolog.