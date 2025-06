Najmniej gotowi do ponoszenia kosztów wojny bez względu na to, jak długo będzie trwała, są mieszkańcy wschodniej części Ukrainy – 51 proc. W pozostałych regionach odsetek ten wynosi od 60 proc. do 62 proc. W komunikacie KIMS podkreślono jednak, że nawet na Wschodzie – mimo bardzo trudnych warunków – znaczna część społeczeństwa wykazuje „wysoką odporność psychiczną”.

W sondażu zwrócono także uwagę na wpływ wieku na postawy wobec wojny. KMIS zauważa, że – mimo spekulacji mówiących, że to osoby starsze bardziej popierają walkę – dane pokazują, iż „niezależnie od wieku, ponad połowa respondentów w każdej kategorii wiekowej gotowa jest trwać w wojnie tak długo, jak będzie to konieczne”. „Obserwujemy jedność pokoleń w determinacji do oporu wobec agresora” – zaznacza Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.

Szef Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii: Ukraińskie społeczeństwo pozostaje silne

Anton Hruszecki – dyrektor wykonawczy KMIS i autor analizy wyników sondażu – zwraca uwagę, że mimo ponad trzech lat brutalnych działań zbrojnych i nasilenia ataków powietrznych, społeczeństwo ukraińskie „zachowuje wysoką odporność na wojnę”. - Od początku 2025 roku w Stanach Zjednoczonych – kraju, będącym strategicznym partnerem Ukrainy – działa nowa administracja, której deklaracje często budzą wśród Ukraińców niepokój. Niektórzy mogli się spodziewać, że w takich warunkach odporność społeczeństwa osłabnie – wskazuje Hruszecki. Jednak – jak zaznacza – „Ukraińcy nadal wykazują się nadzwyczajną wytrwałością i wolą kontynuowania oporu”. - Nasi sojusznicy i przeciwnicy muszą zrozumieć, że choć Ukraińcy pragną pokoju, nie zgodzą się na kapitulację - dodaje.