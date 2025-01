Zatrzymania wojny w tym roku nie wykluczył na łamach Ukraińskiej Prawdy nawet Andrij Biłecki, dowódca 3. Ukraińskiej Brygady Desantowo-Szturmowej, uważany za jednego z czołowych przeciwników jakichkolwiek kompromisów z Rosją. Niezależnie od rozwoju sytuacji namawia władze w Kijowie do „realnych reform”.

– To pokazuje, że w Ukrainie rośnie rozumienie tego, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni będzie dla nas mniejszym złem i musimy to brać pod uwagę. Znaczna część Ukraińców już jest do tego przygotowana. Problem niestety leży gdzie indziej. Putin nie chce zamrożenia konfliktu, chce kontynuować wojnę – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, czołowy ukraiński politolog.

Czy Trump zaprosi Zełenskiego na inaugurację? Na razie zaproszenia brak

Ukraiński przywódca w opublikowanej w poniedziałek rozmowie ze znanym amerykańskim podcasterem Lexem Fridmanem przez trzy godziny tłumaczył swoją wizję zakończenia wojny. – Przede wszystkim siadamy razem z Trumpem i umawiamy się, jak mamy zatrzymać wojnę, zatrzymać Putina. [...] Po drugie dla nas ważne, by Europa, bo jesteśmy częścią Europy, również miała prawo głosu – mówił o swoich planach spotkania z Trumpem po inauguracji. Stwierdził, że dopiero po otrzymaniu „mocnych gwarancji bezpieczeństwa” ze strony USA i Europy dopuszcza rozpoczęcie „rozmów z Rosjanami”.

Przestrzegał zaś przed zakończeniem wojny kosztem Ukrainy. – Czy Trumpowi będzie lżej z tego powodu, że za jego rządów wojny nie będzie, a po nim Ukraina zostanie zniszczona? Dlaczego zniszczona? Bo Putin jest kimkolwiek, zabójcą, ale nie głupcem. On się przygotuje, wyciągnie wnioski z błędów […]. Przygotuje się, rzuci wszystko na produkcję broni i będzie miał bardzo wielką armię. Myśli pan, że po takim upokorzeniu, po czterech latach przerwy w wojnie, powróci i będzie walczył tylko z nami? Zniszczy wszystko wokół siebie – mówił Zełenski.

Zdaniem Fesenki ukraiński przywódca, udzielając trzygodzinnego wywiadu Fridmanowi, chciał przede wszystkim „dobić się do Trumpa i jego ekipy”. – Kluczowe jest to, że Zełenski chce najpierw rozmów z Trumpem, najlepiej tuż po inauguracji, a dopiero później z Rosją. Putin zaś chce rozmów z USA bez udziału Ukrainy. A to dla nas, rzecz jasna, jest nie do zaakceptowania. Ważne jest też to, by prezydentowi Zełenskiemu udało się porozmawiać z Trumpem przed tym, jak amerykański prezydent przeprowadzi rozmowę z Putinem – mówi ukraiński politolog.