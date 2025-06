Pod koniec maja Kliczce nie udało się przeprowadzić posiedzenia Rady Miasta, podczas którego miały zostać omówione m.in. ważne zmiany budżetowe. Powód? Zabrakło kworum (minimum 60 ze 120 deputowanych). Część sympatyzujących z Kliczką deputowanych, zmobilizowanych wcześniej do armii, skarżyła się na brak przepustek. – Presja na samorządy narasta – komentował wówczas mer stolicy. Otoczenie Kliczki obawia się, że w warunkach sparaliżowanej Rady Miasta władzę w stolicy całkowicie przejmie podporządkowana prezydentowi administracja wojskowa.

– Zełenski i jego otoczenie, wykorzystując stan wojenny, chce sobie podporządkować Kijów. Nie mając stolicy, nie może w pełni rządzić. Podobne sytuacje mają miejsce w innych regionach Ukrainy. Wszędzie, gdzie burmistrz nie jest wystarczająco lojalny – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z dobrze poinformowanych rozmówców w Kijowie.

Afera korupcyjna w Kijowie z udziałem urzędników. Przywłaszczali grunty na dużą skalę

Znany ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko wskazuje, że prezydent Ukrainy z merem Kijowa nie mieli zbyt dobrych relacji jeszcze przed wyborami prezydenckimi w 2019 roku. Mer Kijowa był często wyśmiewany przez kabaret Zełenskiego Kwartał 95. Aktorzy wcielali się w byłego boksera i sugerowali m.in., że jest niezbyt inteligentny. – Podobno Kliczko czuł się urażony i nawet dochodziło do wymiany zdań – mówi „Rzeczpospolitej” Fesenko.

– Relacje między nimi zaostrzyły się po wyborach samorządowych w 2020 roku. Z różnych źródeł wynika, że Kliczko zerwał nieformalne porozumienie z partią Zełenskiego i w Radzie Miasta ostatecznie wszedł w układ z partią Poroszenki. Od tamtej pory co najmniej kilkakrotnie rządzący próbowali odsunąć Kliczkę i żadna z tych prób nie doszła do skutku – twierdzi. Wskazuje też, że w tle trwa burzliwa rywalizacja pomiędzy związanymi z prezydentem a merem Kijowa grupami biznesowymi.

Z przyjściem nowego szefa administracji wojskowej Kijowa do stołecznej Rady Miasta wkroczyły też służby. W lutym Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy przeprowadziło operację „Czyste miasto”, w ramach której zatrzymano kilku urzędników i związanych z kijowskim samorządem biznesmenów, których oskarżono o przywłaszczenie należących do miasta gruntów na dużą skalę. Wówczas do aresztu trafił zastępca mera Petro Olenycz oraz kilku innych pracowników Rady Miasta. Jeden z podejrzanych biznesmenów, Denys Komarnicki, uciekł do Wiednia (znalazł go tam ukraiński dziennikarz śledczy) i twierdzi, że jest „prześladowany z powodów politycznych”.