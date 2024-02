Wołodymyr Zełenski chce zresetować państwo

— Wierzę w to, że Amerykanie nie pozwolą prezydentowi Zełenskiemu na dymisję generała Załużnego, bo jeżeli by doszło do tej dymisji, to żołnierze stracą wiarę w głównodowodzących – powiedział gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, nazywając kandydaturę Kyryły Budanowa na naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy „nieporozumieniem”.