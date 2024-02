Były dowódca Wojsk Lądowych wskazał przy tym na rolę niechętnej obecnemu dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy administracji Zełenskiego, a w szczególności Andrija Jermaka, szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. — Jest osobistym wrogiem Załużnego. Wręcz on pasjami nienawidzi Załużnego, bo Załużny jest bardzo jednoznaczny i określa wyraźnie swoje wymagania — tłumaczył Skrzypczak, podkreślając, że gen. Załużny „bardzo mocno podkreśla to, że to wśród polityków, oligarchów są ci, którzy armię okradają, a on jest tym, który tę armię broni”.

Kyryło Budanow za gen. Wałerija Załużnego? Gen. Waldemar Skrzypczak: Nieporozumienie

— Wojsko jest za Załużnym, obywatele widzą, że Załużny jest wiarygodny, wojsko przestaje wierzyć prezydentowi, który jest niejednoznaczny, który nie wywiązuje się z deklaracji — mówił, przywołując kwestię walki z korupcją. — A zatem, moim zdaniem, tłem konfliktu jest budowanie wizerunku przez Jermaka, że Załużny jest tym, który wywołuje ferment, jest niewiarygodny i nie chce walczyć, i zagraża władzy w Kijowie — wyjaśniał.



— Ale, moim zdaniem, Amerykanie na to nie pozwolą — ciągnął emerytowany wojskowy. — Wierzę w to, że Amerykanie nie pozwolą Zełenskiemu na dymisję Załużnego, bo jeżeli by doszło do tej dymisji, to stracą żołnierze wiarę w głównodowodzącego i głównodowodzących. A to, że ktoś pokazuje (szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło) Budanowa jako potencjalnego kandydata na miejsce Załużnego, to dla mnie jest to nieporozumienie — stwierdził.

— Budanow tak na dobrą sprawę, jak ja go obserwuję, to on jeszcze nic wiarygodnego, co by nosiło znamiona prawdy, nie powiedział. A te jego różne deklaracje czy nawet mówienie o tym, jaki będzie przebieg wydarzeń w Rosji, to jest wyłącznie propaganda na niczym nie oparta. Warto by oczekiwać od szefa wywiadu wiarygodności. On wiarygodny nie jest — orzekł gen. Skrzypczak.



Wojna Rosji z Ukrainą: Gen. Waldemar Skrzypczak wskazał największe wyzwanie dla Kijowa

Duży wpływ na to, co zrobi Zełenski, mają jednak Amerykanie. Oni ufają Załużnemu - że Załużny trzyma twardą ręką dowódców swoich polowych, i że skutecznie dowodzi. Bo moim zdaniem skutecznie dowodzi — na te warunki, na te możliwości, którymi dysponuje armia ukraińska — podsumował wątek weteran misji w Iraku.