– Zachowanie demokracji jest jedynym sposobem na wygranie tej wojny. Mała demokracja zwycięży z dużą autokracją. Ale mała autokracja zawsze przegra z dużą autokracją – przekonuje.

Ekspert o problemach Ukrainy: brak praworządności i korupcja

Niezależni eksperci nad Dnieprem przyznają, że w warunkach obwiązującego od ponad dwóch lat stanu wojennego nie da się w pełni zachować demokracji. – Najważniejszym problemem jest wojna. Większość Ukraińców, jak pokazują sondaże, nie chce wyborów w czasie wojny. A brak wyborów ogranicza naszą demokrację. Rządzących krytykują z powodu nadmiernej centralizacji władzy. A szczególnie z powodu tego, że krajem od 2019 roku rządzi jego biuro. Co prawda, w warunkach wojny okazało się to niezbędne – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, czołowy kijowski politolog.

Mamy ogromne problemy ze skorumpowanym sądownictwem, organami ścigania i wieloma instytucjami państwowymi. Naukowcy ukraińscy nieraz nazywają naszą demokrację „hybrydową” Wołodymyr Fesenko, ukraiński politolog

– Prezydenci i deputowani się zmieniają. Najważniejszym problemem naszej demokracji jest jednak to, że nie mamy praworządności. Głośnie sprawy karne dotyczące korupcji wciąż leżą w sądach od lat 2016–2017. Mamy ogromne problemy ze skorumpowanym sądownictwem, organami ścigania i wieloma instytucjami państwowymi. Naukowcy ukraińscy nieraz nazywają naszą demokrację „hybrydową” – dodaje.

Sondaż: Zełenski nie wywiązał się z obietnic

Z sondażu KMIS wynika, że połowa Ukraińców uważa, że Zełenski nie wywiązał się ze swoich przedwyborczych obietnic (jedynie 18 proc. uważa, że spełnił wszystkie albo większość obietnic). Połowa ankietowanych podaje też powód: obecność w ekipie prezydenta nieuczciwych i skorumpowanych ludzi. – Są rzeczy, których nie obiecał, ale wykonał. Chodzi np. o utworzenie wolnego rynku gruntów. Żaden jego poprzednik na to się nie odważył. Obiecał natomiast, że jego partia wprowadzi do parlamentu całkowicie nowych ludzi, i to zrobił. Deputowani „Sługi Narodu” nigdy wcześniej nie byli w Radzie Najwyższej. Ale Zełenski nawet sam się przekonał, że to nie do końca się sprawdza. Próbował też rozmawiać z Putinem o zakończeniu wojny w Donbasie, ale się nie udało, bo nie chciał porozumienia na warunkach Rosji – mówi Fesenko. – Niektóre obietnice były zbyt daleko idące. Mówił, że będzie prezydentem tylko przez jedną kadencję, ale później pod wpływem swojej ekipy zaczął zmieniać zdanie. Bo jego otoczenie jest zainteresowane tym, by rządził dalej. Zobaczymy, trwa wojna i wygląda na to, że Zełenski jeszcze się waha – dodaje.

Zaufanie do prezydenta Zełenskiego maleje

Gdy Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę, aż 94 proc. Ukraińców popierało prezydenta Zełenskiego. Odnotował bezprecedensowy w najnowszej historii kraju poziom zaufania obywateli. Nie zostawił Kijowa i nie uciekł przed armią Putina, gdy rosyjskie służby specjalne atakowały już w dzielnicę rządową ukraińskiej stolicy. Co najmniej kilkakrotnie służby Kremla próbowały go zabić. Wówczas nad Dnieprem uważano go za bohatera narodowego, tak też odbierał go świat. W kwietniu ukraiński ośrodek Rejting informował, że zaufanie do prezydenta spadło do 63 proc.