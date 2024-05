5 lat kadencji Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent w pułapce wojny

– Wówczas był uśmiechniętym, optymistycznie patrzącym na świat i pragnącym odważnych zmian człowiekiem. Wojna go zmieniła, to już jest inny Zełenski. Od dawna już nie żartuje i prawie się nie uśmiecha. Dzisiaj nie jest nam do śmiechu – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, czołowy kijowski politolog.

– Całkowicie zmieniło się też jego otoczenie. Prawie wszyscy, który stali u boku Zełenskiego w 2019 roku, odeszli ze swoich stanowisk. Zmieniły się też jego poglądy. Przekonał się, że nie da się doprowadzić do szybkich przemian w kraju, jedynie wprowadzając nowych ludzi. To była iluzja – dodaje.

Propaganda Rosji twierdzi, że Zełenski przestanie być prezydentem

W poniedziałek upłynęła pięcioletnia kadencja prezydencka Zełenskiego. W świetle prawa ukraińskiego będzie sprawował urząd do momentu przeprowadzenia następnych wyborów i zaprzysiężenia nowego prezydenta. Problem polega na tym, że prawo ukraińskie zabrania przeprowadzenia jakichkolwiek wyborów podczas stanu wojennego. Rosyjskie media propagandowe od dłuższego czasu nadają, że Zełenski „20 maja przestaje być legalnym prezydentem”.

– Przez to, że rosyjska propaganda rozpowszechnia taką tezę, w Ukrainie nikt nie podważy legalności prezydenta Zełenskiego. Jest już taka zasada, że jeżeli o czymś mówią nasi wrogowie, to należy postępować zupełnie inaczej. W Kijowie nawet opozycjoniści, którzy nie lubią Zełenskiego, nie poruszą tego tematu. Bo nikt nie chce lać wody na młyn rosyjskiej propagandy – mówi Fesenko. Twierdzi, że w prawie ukraińskim „są pewne kolizje”, ale decydujące znaczenie ma „zasada ciągłości władzy państwowej”.

– Wszystko zależy od tego, ile będzie trwała wojna. Jeżeli to wszystko się wydłuży, to mogą pojawić się pewne pytania. Na razie nikt wewnątrz Ukrainy, ale też wśród naszych zagranicznych partnerów, nie ma wątpliwości co do legalności prezydenta – uważa ukraiński ekspert.