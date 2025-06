– Ciężko się słucha tych hektolitrów wazeliny wylewanej po to, żeby obłaskawić Trumpa, dla którego prezydent Zełenski ubrał marynarkę i krawat, król Holandii przyjął go w swojej rezydencji i pozwolił mu tam nocować. Ale pewnie to jest sposób na to, żeby jednak przywódcę najsilniejszego państwa w jakiś sposób obłaskawić. I rzeczywiście skutek jest też taki, że artykuł 5, gdzie prezydent Trump wcześniej miał wątpliwości, to po szczycie NATO już nie ma wątpliwości, że on ma być uruchamiany. Tylko pytanie, jak będzie pojutrze? – zauważył emerytowany wojskowy.

Foto: PAP

Generał podkreślił, że zobowiązanie do wydatkowania 5 proc. PKB na obronność to „sukces europejskich krajów Sojuszu NATO, osiągnięty pod presją Trumpa, który liczy na to, że te europejskie pieniądze wzbogacą amerykańskie firmy zbrojeniowe”. – Nigdy tak otwartym tekstem te kwestie nie padały. Aczkolwiek rzeczywiście polityka Stanów Zjednoczonych pod względem zakupów zawsze taka była – zaznaczył.

Szczyt NATO w Hadze. Najważniejsze ustalenia

Najważniejszy przekaz szczytu w Hadze to według Polki „zgoda Europy na to, żeby zwiększyć wydatki na zbrojenia”. – Duża była presja, ale to jest ogromny sukces, bo niedawno zastanawialiśmy się nad 2 proc., a kiedy prezydent Duda powiedział o 3 proc., to niektórym wydawało się dużo – mówił. Zwrócił przy tym uwagę na plan przeznaczenia 1,5 proc. PKB na wydatki niemilitarne. – Tak ta współczesna wojna wygląda i to, co my robimy na flance wschodniej, to mimo że nie są to zakupy sprzętu, konkretnego uzbrojenia, ale to też jest inwestycja w bezpieczeństwo – wyjaśnił rozmówca „SE”.

– Trzecia rzecz, te „konie trojańskie” Putina w postaci Roberta Ficy czy Viktora Orbána podczas szczytu NATO nie dają o sobie znać. Widać wyraźnie, że jednak czasem taka mocna dominacja potrafi skłonić państwa do współdziałania, bo zdają sobie sprawę, że na szali jest ich własne bezpieczeństwo – stwierdził Polko. Podkreślił przy tym „słowa pochwały, które zostały skierowane przez prezydenta Trumpa w stronę Polski”, zauważając, że „należy przekuć to w konkretne efekty”.

Gen. Roman Polko: Próżność, nadętość – słabe punkty Donalda Trumpa

Generał zwrócił uwagę, że tak jak „służby kremlowskie znalazły słaby punkt prezydenta Trumpa”, czyli „próżność, nadętość”, tak i „Zachód, Europa czy nawet szef NATO poszli bardzo daleko w kierunku zaspokajania ego prezydenta Trumpa”. – Ale może tak trzeba, jeżeli udaje się uzyskać konkretne efekty – dywagował. Zdaniem gen. Polki z Donaldem Trumpem jest „jak z małym dzieckiem”. – Czasem niektórzy używają określenia, że myśli transakcyjnie, bo to taki biznesmen. Nie. To jest po prostu rozkapryszone dziecko, które codziennie się budzi z innymi roszczeniami – ocenił.