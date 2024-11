Orange liczy na siłę 5G, szybkie wi-fi i AI. Co zobaczymy w Polsce?

Czytaj więcej Biznes Po raporcie Draghiego o przyszłości UE: telekomunikacja podzielona Nie jest pewne, czy Unia Europejska weźmie sobie do serca rekomendacje Mario Draghiego. Jeśli jednak to zrobi, można być pewnym, że w sektorze telekomunikacyjnym będzie skandal.

Grupa Orange ogłosiła we wtorek wprowadzenie Live Intelligence, czyli zestawu narzędzi opartego na Gen AI, kierowanego do firm różnej wielkości. Podała m.in., że to odpowiedź na narastające zjawisko „Shadow AI”, czyli niekontrolowanego przejmowania przez pracowników firm rozwiązań online, narażających te firmy na wyciek wrażliwych danych. Pakiet docelowo może też być oferowany w Polsce. Kiedy – nie sprecyzowano.

Znana jest natomiast data uruchomienia czatu opartego na AI w submarce Orange Polska – Flex (korzysta z niej 400 tys. abonentów). Ma się to wydarzyć w styczniu 2025 r.

Inne zmiany, które operator zamierza wprowadzić w przyszłym roku, to router z wi-fi 7. Wi-fi 7 to standard bezprzewodowej łączności, korzystający z trzech zakresów pasma: 2,5, 5 i 6 GHz, mający pozwalać na uzyskiwanie prędkości internetu do 46 Gb/s. Router ma pozwalać także na instalację aplikacji Livebox Store do zarządzania innymi usługami domowymi niż dostęp do internetu.

Rok samodzielnego 5G. W Polsce później

2025 r. dla grupy Orange ma być rokiem sieci 5G w wersji „stand alone”, czyli docelowej wersji tej technologii, potrzebującej osobnej części rdzeniowej. Dzięki rdzeniowi 5G operatorzy mogą dzielić pasmo na plastry i oferować je firmom wraz z wymaganymi przez nie parametrami.

– W naszym przypadku nie będzie to w 2025 r., ale nieco później – powiedziała Liudmila Climoc.