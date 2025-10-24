Rzeczpospolita

Dokument, który otworzył drzwi do pojednania

To, co dzisiaj wydaje nam się oczywistością, nie wzbudzającą większych emocji, w dwóch posoborowych dekadach było nowością, niekiedy zaskakującą, a temat judaizmu był tylko niewielkim fragmentem wszechobecnych w Kościele soborowych zmian, których znakiem rozpoznawczym był dialog.

Widok ogólny na przybycie papieża Jana XXIII do Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, podczas mszy i

Widok ogólny na przybycie papieża Jana XXIII do Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, podczas mszy inauguracyjnej pierwszej sesji II Soboru Powszechnego Watykańskiego, czyli Soboru Watykańskiego II, 11 października 1962 r.

Bożena Szaynok

60 lat temu, 28 października 1965 r. 2221 ojców Soboru Watykańskiego II, zaakceptowało, przy 88 głosach sprzeciwu, treść „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich”, nazywaną od jej pierwszych słów – „Nostra Aetate” (w naszej epoce). Częścią dokumentu był rozdział poświęcony Żydom, radykalnie zmieniający w przestrzeni kościelnej obraz tej społeczności. Co było jego treścią: zauważenie więzi chrześcijaństwa z religią Żydów, znaczenie Starego Przymierza, żydowska narodowość Jezusa, Maryi i Apostołów, odrzucenie oskarżeń o bogobójstwo i przekazu o Żydach odtrąconych i przeklętych przez Boga. Nakazywano dbałość, aby „katecheza i głoszenie Słowa Bożego” były zgodne z „prawdą ewangeliczną i z duchem Chrystusowym”. Potępiano prześladowania, opłakiwano przejawy antysemityzmu, zalecano „obustronne poznanie się”, studia, rozmowy. Taki przekaz wzmacniały i uzupełniały kolejne dokumenty Stolicy Apostolskiej na temat „Wskazówek dotyczących realizacji »Nostra Aetate«" (1974 r.) i „Właściwego przedstawiania Żydów i judaizmu w nauczaniu i katechezie” (1985 r.).

e-Wydanie