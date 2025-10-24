Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Populus. Jak żyli i umierali starożytni Rzymianie”: Polityczna rzeź

Do lat pięćdziesiątych p.n.e., gdy polityka rzymska w czasach imperatorów, takich jak Cezar, Pompejusz i Krassus, stawała się coraz bardziej spolaryzowana, przemoc była rutynowym narzędziem realizacji politycznych celów.

Publikacja: 24.10.2025 15:20

Aby zabezpieczyć swoje interesy w starożytym Rzymie nie cofano się przed niczym. W 57 roku p.n.e. Kl

Aby zabezpieczyć swoje interesy w starożytym Rzymie nie cofano się przed niczym. W 57 roku p.n.e. Klodiusz Pulcher zgromadził grupę gladiatorów, by zaatakować głosujących nad pewną ustawą. Kilka lat później sam został zabity przez swojego przeciwnika politycznego Milona, co pokazano na tej rycinie

Foto: Sylwester Dawid Mirys

Guy de la Bédoyère

Fragment książki Guya de la Bédoyère’a, „Populus. Jak żyli i umierali starożytni Rzymianie”, w przekładzie Magdaleny Rychlik, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka, Warszawa 2025

Mieszkańcy starożytnego Rzymu, gdzie nie istniała formalna ani godna zaufania policja, często musieli sami troszczyć się o własne bezpieczeństwo. Kluczową rolę w społeczeństwie odgrywała relacja między patronem a klientem – system wzajemnych zobowiązań, który stanowił fundament rzymskich struktur społecznych. Patron, człowiek zamożny i wpływowy, otaczał się klientami – osobami niższego stanu, często powiązanymi z nim zawodowo lub będącymi jego dawnymi niewolnikami. Wyzwoleni niewolnicy zawdzięczali mu swoją wolność, a nierzadko również środki do życia. W zamian byli mu lojalni, niekiedy pełniąc nawet funkcję osobistej ochrony.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Halina Konopacka trenowała rzut dyskiem, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, a także skoki wzwyż i w dal
Plus Minus
Halina Konopacka. Skazana na złoto
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Jacob Gray zaginął w kwietniu 2017 r. w Parku Narodowym Olympic. Poszukiwania zorganizowane przez st
Plus Minus
„Urwany ślad. Zaginieni w amerykańskich parkach narodowych”: Poszukiwania to nie żarty
Mieczysław Moczar naprawdę nazywał się Nikołaj Demko. To paradoks, że kandydatem na twórcę PZPR-owsk
Plus Minus
Moczar i jego partyzanci
Podobno nawet najbardziej zaangażowany z zaangażowanych, czyli Maciej Stuhr, który jest zresztą mnie
Plus Minus
Mariusz Cieślik: Nawet Maciej Stuhr przestał komentować politykę i ja mu się nie dziwię
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Jan Maciejewski: Pozwólcie dyletantom przychodzić do mnie
Plus Minus
Jan Maciejewski: Pozwólcie dyletantom przychodzić do mnie
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie