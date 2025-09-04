Aktualizacja: 04.09.2025 11:27 Publikacja: 04.09.2025 10:34
Kim Dzong Un i Władimir Putin
Foto: AFP
Rosyjski dziennikarz Aleksandr Junaszew zamieścił w serwisie Telegram nagranie, na którym widać, jak dwoje członków północnokoreańskiej delegacji „usuwa wszelkie ślady obecności Kima”. „Zabrali szklankę, z której pił, wytarli oparcia krzesła i te części mebli, których koreański przywódca dotykał” – czytamy we wpisie.
Analitycy oceniają, że wskazuje to na procedury bezpieczeństwa, które stosuje Korea Północna, w ramach działań kontrwywiadowczych. Chodzi o to, by uniemożliwić zdobycie wiedzy na temat stanu zdrowia północnokoreańskiego przywódcy.
Kim Dzong Un spotkał się z Władimirem Putinem w Pekinie na marginesie wielkiej parady wojskowej, zorganizowanej przez Pekin z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji. Spotkanie trwało ponad dwie godziny – Kim Dzong Un i Władimir Putin rozmawiali zarówno w cztery oczy, jak i w szerszym gronie.
Japoński dziennik Nikkei, powołując się na południowokoreańskie i japońskie źródła wywiadowcze podał, że Kim przybył do Pekinu z własną toaletą, przywiezioną pancernym pociągiem, którym północnokoreański przywódca przybył do Pekinu. „Stan zdrowia najwyższego przywódcy ma duży wpływ na północnokoreański reżim” – zauważa źródło w południowokoreańskim wywiadzie.
Michael Madden, ekspert ds. Korei Północnej z think tanku Stimson Center z USA zwraca uwagę, że podobne praktyki towarzyszyły rządom Kim Dzong Ila, ojca Kim Dzong Una. – Specjalna toaleta oraz worki na śmieci do zbierania odpadków, śmieci i niedopałków papierosów mają uniemożliwić zagranicznemu wywiadowi, nawet przyjaznemu, pozyskanie próbek (materiału genetycznego) i ich zbadania – wyjaśnił.
Madden zauważył, że włosy czy naskórek Kim Dzong Una mogłyby pozwolić na poznanie informacji o stanie jego zdrowia, który jest utrzymywany przez władze Korei Północnej w tajemnicy.
W 2019 roku, w czasie szczytu w Hanoi, gdzie Kim spotkał się z Donaldem Trumpem, ochrona Kima zablokowała pokój hotelowy, w którym mieszkał Kim, na wiele godzin, by dokładnie go wysprzątać. Z pokoju zabrano m.in. materac z łóżka.
Z kolei w 2018 roku, gdy Kim spotykał się z ówczesnym prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem, ochroniarze Kim Dzong Una oczyścili krzesło, na którym miał usiąść Kim i stół, przy którym siadał, specjalnym środkiem dezynfekującym.
Podobnie było w czasie szczytu z udziałem Kim Dzong Una i Putina w 2023 roku (przywódcy spotkali się wówczas na rosyjskim Dalekim Wschodzie). Zanim Kim usiadł na krześle, ochroniarze Kima oczyścili je środkiem dezynfekującym i dokładnie sprawdzili. Jeden z ochroniarzy sprawdził nawet krzesło wykrywaczem metalu.
Południowokoreański wywiad ocenia, że Kim Dzong Un boryka się z otyłością – według szacunków z 2024 roku przywódca Korei Północnej miał ważyć ok. 140 kg.
Według ustaleń wywiadu Korei Południowej indeks masy ciała Kim Dzong Una wynosi znacznie powyżej 25, co naraża go na choroby serca. Powodem otyłości Kim Dzong Una mają być „stres, palenie tytoniu i alkohol”. Oznaki chorób układu krążenia i cukrzycy miały pojawić się u Kim Dzong Una wkrótce po ukończeniu przez niego 30 lat. Obecnie Kim Dzong Un ma cierpieć na nadciśnienie i cukrzycę.
W 2020 roku Kim Dzong Un przez trzy tygodnie nie pojawiał się publicznie. Spekulowano wówczas, że przywódca Korei Północnej mógł przejść operację – mówiło się m.in. o operacji serca.
Źródło: rp.pl
