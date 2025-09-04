Rosyjski dziennikarz Aleksandr Junaszew zamieścił w serwisie Telegram nagranie, na którym widać, jak dwoje członków północnokoreańskiej delegacji „usuwa wszelkie ślady obecności Kima”. „Zabrali szklankę, z której pił, wytarli oparcia krzesła i te części mebli, których koreański przywódca dotykał” – czytamy we wpisie.

Sprzątanie po i przed spotkaniami z udziałem Kim Dzong Una nie jest niczym nowym

Analitycy oceniają, że wskazuje to na procedury bezpieczeństwa, które stosuje Korea Północna, w ramach działań kontrwywiadowczych. Chodzi o to, by uniemożliwić zdobycie wiedzy na temat stanu zdrowia północnokoreańskiego przywódcy.

Kim Dzong Un spotkał się z Władimirem Putinem w Pekinie na marginesie wielkiej parady wojskowej, zorganizowanej przez Pekin z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji. Spotkanie trwało ponad dwie godziny – Kim Dzong Un i Władimir Putin rozmawiali zarówno w cztery oczy, jak i w szerszym gronie.

Japoński dziennik Nikkei, powołując się na południowokoreańskie i japońskie źródła wywiadowcze podał, że Kim przybył do Pekinu z własną toaletą, przywiezioną pancernym pociągiem, którym północnokoreański przywódca przybył do Pekinu. „Stan zdrowia najwyższego przywódcy ma duży wpływ na północnokoreański reżim” – zauważa źródło w południowokoreańskim wywiadzie.