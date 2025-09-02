Rzeczpospolita
Kim Dzong Un w pancernym pociągu. Przywódca Korei Północnej przyjechał do Pekinu

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przekroczył we wtorek rano granicę z Chinami swoim specjalnym pociągiem, aby wziąć udział w obchodach kapitulacji Japonii podczas II wojnie światowej. Kim w stolicy Chin został powitany przez ministra spraw zagranicznych Wang Yi i burmistrz Pekinu Yin Yong.

Publikacja: 02.09.2025 18:24

Pociąg Kim Dzong Una w Pekinie

Pociąg Kim Dzong Una w Pekinie

Foto: REUTERS/Tingshu Wang

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto towarzyszy Kim Dzong Unowi podczas jego wizyty w Pekinie?
  • Dlaczego wizyta Kim Dzong Una w centrum rakietowym jest uznawana za symboliczną?
  • Jakie przesłanie wysyła Korea Północna do Stanów Zjednoczonych w związku ze szczytem w Pekinie?
  • W jaki sposób Chiny zaprezentowały swoją wizję nowego globalnego porządku?

Kim Dzong Un wyjechał z Pjongjangu do Chin w poniedziałek i przekroczył granicę we wtorek rano – poinformowała północnokoreańska gazeta państwowa „Rodong Sinmun”. Kim udaje się na największe wielostronne wydarzenie dyplomatyczne, w jakim kiedykolwiek brał udział.

Przywódca Korei Północnej ma wziąć udział w paradzie wojskowej w Pekinie w środę, dołączając do prezydenta Chin Xi Jinpinga i innych przywódców, w tym Władimira Putina i prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana.

Foto: REUTERS/Go Nakamura

Kim Dzong Un wyruszył pancernym pociągiem z Korei Północnej do Pekinu

Dziennik „Rodong Sinmun” opublikował zdjęcia Kima i jego współpracowników, w tym ministra spraw zagranicznych Choe Son Hui, który od ponad dwóch dekad zajmuje się dyplomacją Pjongjangu w zakresie rozwoju broni. 

Na jednym ze zdjęć widać Kima, który stoi obok ciemnozielonego pociągu z papierosem w dłoni. Na innym siedzi przy biurku wewnątrz pociągu, za nim widoczna jest flaga Korei Północnej, a przed nim zamknięty laptop w wagonie bogato wykończonym drewnianymi panelami. Pociąg przypominał kuloodporny skład, którym Kim podróżował wcześniej do innych państw.

Przed przekroczeniem granicy z Chinami Kim odwiedził w poniedziałek centrum rakietowe, które prowadzi badania nad kompozytowymi materiałami z włókna węglowego przeznaczonymi do silników międzykontynentalnych pocisków balistycznych – poinformowała państwowa agencja informacyjna KCNA.

Foto: KCNA via REUTERS

Eksperci twierdzą, że wizyta Kima w tym obiekcie tuż przed szczytem miała charakter wysoce symboliczny. Wizyta ma na celu „pokazanie statusu (Korei Północnej) jako mocarstwa nuklearnego” tuż przed „stanięciem u boku Xi i Putina, co ma sugerować poparcie dla Korei Północnej jako państwa nuklearnego” – powiedział Hong Min, analityk ds. Korei Północnej z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego.

Hong powiedział, że Korea Północna wysłała również wiadomość do Stanów Zjednoczonych o „woli Korei Północnej do rozwoju broni jądrowej i statusie mocarstwa nuklearnego, który trudno jest odwrócić”.

Władimir Putin
Dyplomacja
Władimir Putin w Chinach wskazuje powody wojny na Ukrainie
Parada wojskowa w Pekinie. Kim Dzong Un obok Xi Jinpinga i Putina

W poniedziałek Korea Północna zgodziła się z wypowiedzią Xi podczas szczytu, w której przywódca Chin wezwał do bardziej sprawiedliwego zarządzania światowymi relacjami. Xi przedstawił swoją wizję nowego globalnego porządku bezpieczeństwa i gospodarczego, który priorytetowo traktuje „globalne południe”, co stanowi bezpośrednie wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung, który dąży do poprawy stosunków z Pjongjangiem, otrzymywał na bieżąco informacje o podróży Kima do Chin – poinformowało biuro prezydenta. Seul wysyła do Pekinu przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Woo Won-shika, ale Ministerstwo ds. Zjednoczenia Kraju stwierdziło, że nie ma pewności, czy uda mu się przeprowadzić dwustronne rozmowy z przywódcą Korei Północnej przy okazji tego wydarzenia.

