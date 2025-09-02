Aktualizacja: 02.09.2025 18:59 Publikacja: 02.09.2025 18:24
Pociąg Kim Dzong Una w Pekinie
Foto: REUTERS/Tingshu Wang
Kim Dzong Un wyjechał z Pjongjangu do Chin w poniedziałek i przekroczył granicę we wtorek rano – poinformowała północnokoreańska gazeta państwowa „Rodong Sinmun”. Kim udaje się na największe wielostronne wydarzenie dyplomatyczne, w jakim kiedykolwiek brał udział.
Przywódca Korei Północnej ma wziąć udział w paradzie wojskowej w Pekinie w środę, dołączając do prezydenta Chin Xi Jinpinga i innych przywódców, w tym Władimira Putina i prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana.
Foto: REUTERS/Go Nakamura
Dziennik „Rodong Sinmun” opublikował zdjęcia Kima i jego współpracowników, w tym ministra spraw zagranicznych Choe Son Hui, który od ponad dwóch dekad zajmuje się dyplomacją Pjongjangu w zakresie rozwoju broni.
Na jednym ze zdjęć widać Kima, który stoi obok ciemnozielonego pociągu z papierosem w dłoni. Na innym siedzi przy biurku wewnątrz pociągu, za nim widoczna jest flaga Korei Północnej, a przed nim zamknięty laptop w wagonie bogato wykończonym drewnianymi panelami. Pociąg przypominał kuloodporny skład, którym Kim podróżował wcześniej do innych państw.
Przed przekroczeniem granicy z Chinami Kim odwiedził w poniedziałek centrum rakietowe, które prowadzi badania nad kompozytowymi materiałami z włókna węglowego przeznaczonymi do silników międzykontynentalnych pocisków balistycznych – poinformowała państwowa agencja informacyjna KCNA.
Foto: KCNA via REUTERS
Eksperci twierdzą, że wizyta Kima w tym obiekcie tuż przed szczytem miała charakter wysoce symboliczny. Wizyta ma na celu „pokazanie statusu (Korei Północnej) jako mocarstwa nuklearnego” tuż przed „stanięciem u boku Xi i Putina, co ma sugerować poparcie dla Korei Północnej jako państwa nuklearnego” – powiedział Hong Min, analityk ds. Korei Północnej z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego.
Hong powiedział, że Korea Północna wysłała również wiadomość do Stanów Zjednoczonych o „woli Korei Północnej do rozwoju broni jądrowej i statusie mocarstwa nuklearnego, który trudno jest odwrócić”.
Czytaj więcej
Przemawiając na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy, której szczyt odbywa się w chińskim T...
W poniedziałek Korea Północna zgodziła się z wypowiedzią Xi podczas szczytu, w której przywódca Chin wezwał do bardziej sprawiedliwego zarządzania światowymi relacjami. Xi przedstawił swoją wizję nowego globalnego porządku bezpieczeństwa i gospodarczego, który priorytetowo traktuje „globalne południe”, co stanowi bezpośrednie wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych.
Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung, który dąży do poprawy stosunków z Pjongjangiem, otrzymywał na bieżąco informacje o podróży Kima do Chin – poinformowało biuro prezydenta. Seul wysyła do Pekinu przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Woo Won-shika, ale Ministerstwo ds. Zjednoczenia Kraju stwierdziło, że nie ma pewności, czy uda mu się przeprowadzić dwustronne rozmowy z przywódcą Korei Północnej przy okazji tego wydarzenia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rita Tamašunienė z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) stanie na czele resortu sprawiedliwości. Stanowisko...
Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu wzbudza największe emocje i oczekiwania wśród imigrantów z Po...
Prezydent USA może szybko przekonać Aleksandra Łukaszenkę do uwolnienia dziennikarza i jednego z liderów mniejsz...
Przywódca Chin Xi Jinping chce udowodnić, że jest anty-Trumpem, wokół którego tworzy się nowy, bardziej sprawied...
Australia zawarła umowę z Nauru, umożliwiającą przesłanie na terytorium tego maleńkiego państewka na Pacyfiku se...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas