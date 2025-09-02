Z tego artykułu się dowiesz: Kto towarzyszy Kim Dzong Unowi podczas jego wizyty w Pekinie?

Dlaczego wizyta Kim Dzong Una w centrum rakietowym jest uznawana za symboliczną?

Jakie przesłanie wysyła Korea Północna do Stanów Zjednoczonych w związku ze szczytem w Pekinie?

W jaki sposób Chiny zaprezentowały swoją wizję nowego globalnego porządku?

Kim Dzong Un wyjechał z Pjongjangu do Chin w poniedziałek i przekroczył granicę we wtorek rano – poinformowała północnokoreańska gazeta państwowa „Rodong Sinmun”. Kim udaje się na największe wielostronne wydarzenie dyplomatyczne, w jakim kiedykolwiek brał udział.

Reklama Reklama

Przywódca Korei Północnej ma wziąć udział w paradzie wojskowej w Pekinie w środę, dołączając do prezydenta Chin Xi Jinpinga i innych przywódców, w tym Władimira Putina i prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana.

Foto: REUTERS/Go Nakamura

Kim Dzong Un wyruszył pancernym pociągiem z Korei Północnej do Pekinu

Dziennik „Rodong Sinmun” opublikował zdjęcia Kima i jego współpracowników, w tym ministra spraw zagranicznych Choe Son Hui, który od ponad dwóch dekad zajmuje się dyplomacją Pjongjangu w zakresie rozwoju broni.