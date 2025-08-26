Rząd zatwierdził zmianę zasad wywłaszczeń pod Centralny Port Komunikacyjny

W obecnym stanie prawnym właściciele gruntów wywłaszczanych na podstawie specustawy mogą nie uzyskać nawet zaliczki na odszkodowanie przed terminem opuszczenia nieruchomości. Projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów, przewiduje, wprowadzenie możliwości nadania (przez wojewodę) decyzji lokalizacyjnej rygoru natychmiastowej wykonalności. Będzie to skutkować m.in. wszczęciem postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, przy jednoczesnym zagwarantowaniu uprawnienia spółki celowej do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.c

– Proponowane rozwiązania mają na celu zagwarantowanie, że co do zasady obowiązek wydania nieruchomości nastąpi dopiero po 120 dniach od ustalenia wysokości odszkodowania. Co więcej, po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania osoba, której nieruchomości będą podlegały wywłaszczeniu, będzie mogła wnioskować o wypłatę zaliczki na poczet odszkodowania (w wysokości 85 proc. ustalonego odszkodowania) – czytamy w uzasadnieniu projektu. Zaliczka będzie wypłacana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.– Tym samym proponowane rozwiązania zapewnią niespotykany dotychczas w polskich specustawach inwestycyjnych poziom gwarancji praw podmiotów podlegających wywłaszczeniu – przekonują projektodawcy.

Właściciele nieruchomości niezabudowanych zyskają prawo do zaliczki

Innego zdania jest Mirosław Ochojski z Kancelarii Prawnej Inlegis. – Nowelizacja nie przewiduje jakichś spektakularnych zabezpieczeń dla właścicieli wywłaszczanych nieruchomości, a różnice pomiędzy rozwiązaniami przewidzianymi w innych specustawach są raczej subtelne – mówi prawnik, przypominając, że każda specustawa jest korzystna dla inwestorów, a osłabia pozycję właścicieli nieruchomości.

W takim trybie odrywa się proces wywłaszczania od procesu ustalania wysokości odszkodowania (najpierw wywłaszczenie, a później odszkodowanie), podczas gdy na ogólnych zasadach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, decyzja wywłaszczeniowa jest jednocześnie decyzją ustalającą odszkodowanie. – Ten projekt da prawo do otrzymania zaliczki na poczet odszkodowania dla właścicieli nieruchomości niezabudowanych, bo w obecnie obowiązującym stanie prawnym przysługuje ona tylko właścicielom gruntów zabudowanych. Jest to wprowadzenie standardu, który jest oczywisty nawet w innych specustawach – zauważa Mirosław Ochojski.