Jako przykład podał propozycję skrócenia okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych z pięciu do trzech lat, na co nie zgodził się minister finansów, który wskazał, że „na dziś” administracja skarbowa nie zdąży w trzy lata przeprowadzić procesów związanych z egzekucją podatków. Termin może się jednak skrócić wraz z postępem cyfryzacji.

Ale rząd odrzucił też ważny dla przedsiębiorców postulat ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców. - Rząd pracował nad tym kilka miesięcy temu, przygotowując pakiet ustaw dotyczących reakcji na sytuację kryzysu wizowego. Z perspektywy odpowiedzialności rządu mówiliśmy o nadmiernym, niewłaściwym i absolutnie skrajnie wystawionym na zjawiska przestępcze napływu osób w strumieniach opartych na wizach studenckich i pracowniczych. Decyzja, która została podjęta przez Radę Ministrów była taka, że musimy to ryzyko w tej chwili zminimalizować, ograniczyć możliwość nadużyć, czyli wprowadzić restrykcje. To jest decyzja polityczna rządu, za którą ponosimy odpowiedzialność – wyjaśniał Berek. Zmiany w tej dziedzinie będą możliwe jego zdaniem raczej za kilka lat niż kilka miesięcy.

Zaufanie powoli rośnie

W następnym panelu Kongresu o deregulacji rozmawiali przedsiębiorcy z dwójką ministrów – Maciejem Berkiem oraz - Krzysztofem Paszykiem, ministrem rozwoju i technologii.

- Jedna z agencji ratingowych przeanalizowała, jak wygląda sytuacja w Polsce pod kątem liczby regulacji prawa gospodarczego między rokiem 2023 a 2024. W tym badaniu okazało się, że w 2024 oku o 60 proc. zmniejszyła się liczba „wyprodukowanych” regulacji. Więc jest trochę pozytywów płynących z tych ostatnich miesięcy doświadczeń, jeśli chodzi o proces legislacyjny – mówił minister Paszyk.

Minister chwalił pomysły wprowadzania sześciomiesięcznego okresu vacation legis oraz zasadę „1 in, 1 out”, to znaczy że wprowadzenie jednej nowej regulacji powinno usuwać też jedną starą, a celem powinna być zasada że na jedną nową zasadę, dwie stare są usuwane.

Czy deregulacja przywróci zaufanie między biznesem a państwem? I czy są jakieś podobieństwa polskiego modelu deregulacji do amerykańskiego zespołu Dodge Elona Muska? Joanna Makowiecka-Gatza, przewodnicząca rady Pracodawców RP, zauważyła, że środowisko przedsiębiorców miało duże wątpliwości, ale wiarygodność jest budowana, bo ta praca jest merytoryczna i zarządzana projektowo. - Co jest bardzo w mojej ocenie przełomowe, to jest współpraca z naszą administracją – mówiła Makowiecka-Gatza. W jej ocenie, polskiej inicjatywy nie można porównywać do amerykańskiego Dodge, którego efekty pracy wywołały sporo chaosu i zażenowania, gdy polska deregulacja powoli odbudowuje zaufanie do rządu i procesu legislacyjnego.