Ułatwienia od podatków po sanepid. Rząd przyjmuje niektóre pomysły zespołu Brzoski

Rozszerzenie zakresu działania popularnej platformy mObywatel i przyspieszenie wymiany danych o rejestrowanych pojazdach – to jedne z najnowszych propozycji inicjatywy „SprawdzaMY”, do których dotarła „Rzeczpospolita”. Niektórymi wcześniej zgłoszonymi pomysłami z tego zespołu zajął się rząd.

Zdrowie i broń w mObywatelu

Aplikacja mObywatel, która już dziś pozwala załatwić wiele urzędowych spraw, miałaby być rozszerzona. Dwa pomysły zespołu Brzoski dotyczą zdrowia. Eksperci inicjatywy „SprawdzaMY” chcą, by pacjenci mogli upoważnić kogoś do dostępu do dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia, za pomocą mObwatela. Z kolei do sanepidu można by zgłosić informację o miejscu pobytu podróżnego w celu ułatwienia kontaktu z osobami narażonymi na zarażenie chorobą zakaźną, a także podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną czy nieprzestrzegania obowiązkowej kwarantanny. Być może łatwiej będzie zgłosić w ten sposób zatrucia pokarmowe po posiłkach w restauracjach.

Za pomocą tej aplikacji można by ułatwić też... handel bronią. Zgłoszony postulat zakłada, że zostałaby ona wzbogacona o możliwość wyświetlenia listy zaświadczeń upoważniających do zakupu broni oraz prezentacji szczegółów wybranego dokumentu. Techniczna integracja Systemu Rejestracji Broni z mObywatelem zwiększy, zdaniem autorów, efektywność służb kontrolujących legalność posiadania i obrotu bronią.

Urzędy same się poinformują o zarejestrowanym samochodzie

Inna propozycja zmierzająca do dalszej cyfryzacji postępowań w urzędach dotyczy rejestracji pojazdów i informowania o tym organów podatkowych. Organy rejestrujące pojazdy mają obowiązek przekazywania danych o nich – w szczególności o ich rejestracji, zmianach właściciela czy rodzaju pojazdu – do właściwych urzędów skarbowych oraz gmin. Dotyczy to m.in. informacji o ciężarówkach podlegających podatkowi od środków transportowych.