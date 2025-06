- W tej sytuacji na pewno mamy do czynienia z bardzo poważnym zagrożeniem ze strony Iranu. W związku z tym generalnie działania Izraela w stronę wyeliminowania zdolności nuklearnych Iranu są jak najbardziej właściwe - powiedział Mateusz Morawiecki, odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Wiceprezes PiS dodał, że wspiera „działania amerykańskie i sojuszników, zmierzające w kierunku wyeliminowania zdolności Izraela (Iranu – red.) do realizacji programu nuklearnego”. - Program nuklearny Iranu jest zagrożeniem również dla Polski, zagrożeniem dla pokoju na świecie - ocenił były premier.

Pytany o to, czy atak sił powietrznych Izraela na Iran był złamaniem prawa międzynarodowego, Morawiecki przyznał, że „jest to złamanie prawa międzynarodowego”. - Ale również złamaniem prawa międzynarodowego było to, co robił Iran wbrew umowie JCPOA, która zobowiązywała go do wyłączenia instalacji nuklearnych. Iran tego nie robi – mówił w Radiu Zet.

- Hamas, Huti oraz Hezbollah to są organizacje, które są pod kontrolą bądź pod wpływem Iranu i poprzez te organizacje Iran destabilizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i na całym świecie - kontynuował Morawiecki.