Kosiniak-Kamysz premierem? Marcin Mastalerek: Prezes PSL mógł stracić życiową szansę

- I czy wtedy Donald Tusk wziął swojego kolegę z EPL gdzieś w Brukseli na bok i powiedział mu: słuchaj, stary, weź się nie ośmieszaj, nie kompromituj, po co ci te dwa miesiące? Daj sobie spokój, nie dawaj sobie szansy na przekonanie? A on miał aż dwie szanse, bo we wrześniu dwa razy głosowano jego kandydaturę i po dwóch miesiącach, w drugim kroku, socjaliści dostali możliwość stworzenia rządu - dodał Mastalerek, były rzecznik PiS.

- I czy wtedy Donald Tusk krzyczał, jeździł, mówił, wyśmiewał? Nie, taka była tradycja w Polsce, dobra tradycja, a z "Misia" wiemy, czym jest tradycja i powinniśmy ją szanować, i prezydent zdecydował się ją zachować - powiedział szef prezydenckiego gabinetu.

- Są pewne standardy demokratyczne i w Polsce są takie same jak w Europie. Mamy świeży przykład z Hiszpanii. Tak że nie popadajmy w jakieś spiskowe teorie - mówił Marcin Mastalerek. Pytał, czy premier Mateusz Morawiecki wyglądał w poniedziałek na upokorzonego. - Premier Morawiecki jest zdeterminowany do tego, żeby stworzyć rząd, bardzo tego chce i powinien dostać szansę - przekonywał.

Szef gabinetu prezydenta: Władysław Kosiniak-Kamysz jest niesłychanie lojalny wobec Donalda Tuska

Czy jeśli 13 listopada marszałkiem Sejmu zostanie Szymon Hołownia (lider współtworzącej z PSL koalicję Trzecia Droga partii Polska 2050), to prezydent może zmienić zdanie w sprawie kandydata na premiera? - Prezydent nie zmieni decyzji, ona jest ostateczna - powiedział Marcin Mastalerek.

Szef gabinetu prezydenta odniósł się też do lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Powiem tak: gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz miał jedną dziesiątą determinacji Mateusza Morawieckiego, to miałby szansę zostać w 2020 roku prezydentem, a teraz premierem. Wydaje mi się, że taka szansa, jaką miał w 2020 r. - a teraz miał jeszcze większą szansę, żeby zostać premierem - może się nie powtórzyć - dodał.