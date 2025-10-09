W tekście mecenasa Dawida Sierżanta pt. „Refundacja a ochrona patentowa – kilka faktów i mitów”, mimo tytułu zapowiadającego demitologizację tego tematu, wykreowane zostały niestety nowe mity, a zniknęły niektóre fakty. Zgadzając się z autorem, że należy oddzielać informacje o prawie od „publicystycznej retoryki”, chciałabym odnieść się do podniesionych przez niego argumentów.

Podzielam opinię autora, że „Obowiązkiem państwa jest zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych terapii w racjonalnej cenie – a to wymaga równowagi między zachętami patentowymi a interesem publicznym”. Zarówno leki oryginalne, wynalezione i przebadane przez firmy innowacyjne, jak i leki kopiujące te rozwiązania zwane lekami odtwórczymi czy generykami są potrzebne w systemie ochrony zdrowia. Dzięki wynalazcy leczenie staje się możliwe albo jest znacznie ulepszone, a dzięki odpowiednikom wprowadzanym na rynek po wygaśnięciu monopolu wynalazcy, leczenie to staje się tańsze dla systemu i pacjentów. Ale jeśli minister zdrowia będzie się dopuszczał naruszeń praw z patentu czy dodatkowego świadectwa ochronnego znajdujących zastosowanie wobec leków oryginalnych, to żadnej równowagi nie będzie. Do tego deprecjacja leków oryginalnych (pobrzmiewa w tekście zarzut rzekomego braku właściwości terapeutycznych) uderza także w ich odpowiedniki bazujące przecież na badaniach tzw. oryginałów. Skoro leki oryginalne są takie „nieprzełomowe”, to czemu firmy odtwórcze chcą je skopiować zamiast same tworzyć nowe terapie? Nie bądźmy hipokrytami.

Refundacja leków a ochrona patentowa. Argument z EU Pharma Package

Publicystyczny jest argument rzekomo dowodzący, że zgodnie z tzw. EU Pharma Package refundacja nie ma nic wspólnego z ochroną patentową. Po pierwsze, ten pakiet zmian prawa europejskiego jeszcze nie został uchwalony, ale nawet jak wejdzie w życie, nie ma w nim takiego założenia o jakim pisze autor.

Ideą nowych przepisów jest umożliwienie producentowi odtwórczemu (jedynie) przygotowania się do wejścia do systemu – poprzez rejestrację, produkcję i nawet negocjacje refundacyjne, ale nie umożliwienie wejścia na rynek i naruszenia ochrony patentowej. Powołany w artykule przepis art. 85 stanowi na końcu, że wszystkie wyjątki od ochrony patentowej nie upoważniają do wprowadzenia leku odtwórczego na rynek („The exception provided for in this Article shall not cover the placing on the market of the medicinal products resulting from such activities”).