20 himarsów służy obecnie w Wojsku Polskim

Dlaczego? Wraz ze wstępnymi negocjacjami o zakupie kolejnych himarsów trwały także rozmowy o tym, by w Polsce powstały zdolności do produkcji pocisków artyleryjskich, które by mogły je zasilać. – O tym projekcie rozmawialiśmy już w 2023 r. i wtedy on nabrał kształtów. Polska Grupa Zbrojeniowa, MESKO i Lockheed Martin złożyły wspólną ofertę do Agencji Uzbrojenia na początku 2024 r. Oczywiście, by ten projekt ruszył, amerykańska administracja musi się zgodzić na transfer technologii niektórych elementów. To jest kwestia niezależna od przemysłu – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Przemysław Kowalczuk, były członek zarządu Mesko, a obecnie prezes AMC Global Group, która rozpoczyna inwestycję w obszarze produkcji amunicji w Polsce.

Dlatego obecnie piłka jest po stronie Amerykanów, ponieważ takiej zgody na niezbędny transfer technologii jeszcze nie udzielono. Wiadomo, że wstępnie pod tą inwestycję została już wytypowana do zakupu działka – w sumie postawienie takiego zakładu miało kosztować ok. 700 mln zł. Z tym, że jest to kosztorys sprzed roku.

2028 r. bardzo optymistyczny

Jeśli inwestycja ruszyłaby jeszcze w tym roku, to optymistyczny termin pierwszych dostaw to 2028 r.

Ale to wydaje się bardzo trudne do realizacji z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, nie wiadomo, kiedy Amerykanie wydadzą zgodę na odpowiedni transfer technologii. Choć wydaje się, że w Ambasadzie USA w Warszawie teraz ten projekt zyska na znaczeniu – przy odpowiednim nacisku jest to zapewne kwestia kilku tygodni. Po drugie, patrząc chociażby na przeciągające się negocjacje Polskiej Grupy Zbrojeniowej z koreańskim Hyundai Rotem w kwestii montażu czołgów K2 w Polsce, trudno być optymistą, jeśli chodzi o tempo szczegółowych rozwiązań na linii PGZ–Lockheed Martin. Tym bardziej że polskie doświadczenia z tym gigantem, np. w zakresie offsetu związanego z samolotami F-16, są fatalne. Trzeba liczyć na to, że względnie udana kooperacja HSW, np. w zakresie produkcji wyrzutni do systemu Patriot, który wytwarza koncern RTX, będzie tutaj dobrym prognostykiem.