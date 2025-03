Sztab Generalny WP od pewnego czasu pracuje nad zmianą szkolenia rezerwistów, a także wyposażeniem i uzbrojeniem tych żołnierzy w taki sposób, aby nie różnili się niczym od żołnierzy wojsk operacyjnych. Temu służy m.in. operacja „Szpej”. Z informacji, które podaje wojsko, szkoleniem rezerw według nowego modelu mają zająć się m.in. nowo tworzone jednostki w ramach 1. Dywizji Piechoty Legionów oraz 8. Dywizji Piechoty AK.

Armia zakłada, że w kolejnych latach będzie wzrastała liczba rezerwistów aktywnych, czyli tych, którzy będą regularnie wzywani na ćwiczenia do konkretnych jednostek wojskowych. Sztab Generalny WP chce stworzyć system zachęt dla takich osób. Docelowo do 2039 roku powinno być ok. 150 tys. żołnierzy takiej rezerwy. Dla porównania, pod koniec poprzedniego roku było ich zaledwie 1500.

To oznacza, że gdyby dzisiaj została ogłoszona mobilizacja, objęłaby ona głównie rezerwistów pasywnych. Chociaż co roku Sztab Generalny WP podaje, że może wezwać na krótkie ćwiczenia do 200 tys. rezerwistów, w rzeczywistości uczestniczy w nich ok. 40 tys. rezerwistów rocznie.

Ile Polska przeznaczy na obronność? Deloitte szacuje wzrost nakładów

W nadchodzącej dekadzie Polska planuje wzrost wydatków na obronność. Z szacunków firmy Deloitte wynika, że całkowite nakłady na ten cel w latach 2025–2035 wyniosą aż 1,9 bln zł. To wzrost w porównaniu z 825 mld zł wydanymi między 2014 a 2024 rokiem. Prognozy analityków Deloitte wskazują, że szczyt nakładów przypadnie na 2025 rok, osiągając 4,7 proc. PKB, a następnie stopniowo będzie się stabilizować w okolicy 4 proc. PKB i w perspektywie następnych dziesięciu lat nie powróci do poziomu sprzed 2022 roku.

Plany modernizacji polskiej armii obejmują nie tylko zakupy sprzętu, ale także wzrost liczebności sił zbrojnych. Wojsko Polskie do 2035 roku ma liczyć 300 tys. żołnierzy (mowa tylko o żołnierzach zawodowych, WOT, DZSW i podchorążych – dop. red.).