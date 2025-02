Kakofonia deklaracji amerykańskich

– Z wypowiedzi przedstawicieli obecnej administracji amerykańskiej przebija się niestety oczekiwanie, że strona ukraińska musi zwrócić to, co zostało wyłożone na jej bezpieczeństwo przez Stany Zjednoczone. Mnoży się wątpliwość w kwestii terytorium Ukrainy, wyklucza w przyszłości obecność tego państwa w NATO – mówił generał w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. – To pokazuje, że mamy dzisiaj do czynienia z pewną kakofonią deklaracji, które są składane przez polityków amerykańskich. Dlatego możemy czuć się co najmniej niekomfortowo. My, Polacy, a mam nadzieję, że także Europa, powinniśmy być pewni, że efektem tych negocjacji nie będzie ogłoszenie przez Putina, że wojnę wygrał. Bo to oznaczałoby, że nie jest to jego ostatnie słowo. W perspektywie dekady, gdy odtworzy swoje zdolności militarne i gospodarcze, Putin na pewno będzie myślał o tym, żeby swoją imperialną politykę dalej realizować. Niepokoi mnie, gdy prezydent Trump, pytany o Putina, mówi, że mu wierzy i że Putin chce pokoju. A to przecież polityk, który wydawał polecenia mordowania kobiet, dzieci, starców w Buczy, i jest odpowiedzialny za porwania ukraińskich dzieci. Putin może chcieć końca tej wojny w sensie militarnym, aby złapać oddech strategiczny, ale nie można mówić o tym, że chce pokoju – dodał generał Mirosław Różański.

Czytaj więcej Polityka Gen. Komornicki: Europa nie jest gotowa do wojny, nie ma woli walki. Donald Trump jest realistą – Rosja buduje masową armię, która będzie liczyła 1,5 mln żołnierzy, wyciąga wnioski z wojny w Ukrainie. Moim zdaniem w ciągu pięciu lat będzie gotowa do agresji na kraje bałtyckie. Czy wtedy NATO będzie gotowe do obrony tych państw? – pyta gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP.

Czy Polska wyśle żołnierzy do pilnowania pokoju w Ukrainie

Wśród niejasnych deklaracji politycznych, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, jest m.in. propozycja wysłania kontyngentu wojskowego do pilnowania warunków porozumienia pokojowego zawartego pomiędzy Ukrainą i Rosją. Ale jednocześnie administracja Trumpa wyklucza udział w niej wojsk amerykańskich. Podobnie sprawę stawia polski rząd.

Jednak zdaniem gen. rez. dr. Jarosława Gromadzińskiego, byłego dowódcy Eurokorpusu, nie powinno to wykluczać naszego wsparcia dla takiej misji.

– Głównym zadaniem naszego wojska jest bycie w gotowości do wypełnienia planów regionalnych NATO, obejmujących obronę wschodniej flanki sojuszu. Polska w tym zakresie odgrywa kluczową rolę – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Jego zdaniem Polska, która ma teraz prezydencję w Unii Europejskiej, powinna popierać taką misję, w sensie wsparcia logistycznego, „ale też wystąpić z ofertą wykorzystania w niej Eurokorpusu, który nie jest w strukturach NATO ani w UE”.