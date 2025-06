Żyjemy w świecie wrogich obozów, w których oponentom się nie wierzy, a za prawdziwe przyjmujemy to, co jest dla nas wygodniejsze. W sytuacji, gdy strony sporu politycznego przedstawiają przeciwstawne opinie, powinien rozstrzygać je autorytet, czyli prokuratura – formułując oskarżenia tam, gdzie zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia czynów zabronionych – i sądy, wydając wyroki.

Populiści mają to do siebie, że krzyczą głośniej od demokratów

Problem polega na tym, że obie te instytucje stały się niewydolne, a dodatkowo prokuratura po ośmiu latach podporządkowania się politykom straciła autorytet i podobnie po reformach ministra Ziobro stało się z sądownictwem. W konsekwencji wyborca słyszy w przestrzeni publicznej same oskarżenia i nie dostaje potwierdzeń, które były słuszne, a które nie. Przyzwyczaja się do tego, traktując to jako polityczny koloryt i nie wierzy już w nic co usłyszy od tych których nie chce słuchać.

W sprawach, w których powinien rozstrzygać wymiar sprawiedliwości, spór toczy się głównie przed sądem opinii publicznej, a tam wygrywa najczęściej ten, kto krzyczy najgłośniej. Populiści mają to do siebie, że krzyczą głośniej od demokratów, zatem dopóki w sporach będzie rozstrzygać krzyk, a nie fakty i prawo, słabo widzę przyszłość. Jeśli chcemy, by działania polityków były oceniane przez opinię publiczną tak, jak na to zasługują, warto by prawo było czymś, co funkcjonuje, a nie jest traktowane jak polityczny żart.

Autor jest adwokatem, sędzią Trybunału Stanu