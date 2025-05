Przyjęta przez przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy narracja zaskoczyła. Odnieść można wrażenie, że udział Karola Nawrockiego w ustawkach kibicowskich zaczął być przedstawiany nie jako problem, a atut tego kandydata. Nie odwoływano się do błędów młodości czy uwarunkowań społecznych, lecz starano się znormalizować, usprawiedliwiać, a nawet pochwalać tego typu zachowania. Wydaje się wręcz, że w ostatnich dniach udział w bójkach stał się modny i pożądany, jako okazujący siłę, odwagę i męskość.

Mateusz Morawiecki, na zadane mu przez reportera Wirtualnej Polski pytanie co poczuł gdy usłyszał o ustawkach kibicowskich Karola Nawrockiego, wskazał, że sam wychował się na „jednym z wrocławskich trójkątów bermudzkich”, gdzie „było bardzo dużo mordobicia, bardzo dużo podwórkowych bójek, bijatyk”. Dalej dodał: „ja taką atmosferę doskonale rozumiem. (…) Można powiedzieć, że również mam taką przeszłość”. Wskazał przy tym, że Karol Nawrocki jest „człowiekiem z krwi i kości. Brał udział w różnych kibicowskich zaangażowaniach, można powiedzieć czasami bijatykach”. Określił go mianem „człowieka z narodu, usposabiającego gniew ludu” zestawiając jednocześnie z Rafałem Trzaskowskim, którego to nazwał wymuskanym kandydatem warszawskich elit, salonów krakowsko-warszawskich i arystokracji.

Co prezydent Andrzej Duda powiedział o bijatykach i kibolskich ustawkach? "Zachowują się trochę jak takie małe niedźwiadki, czy małe tygrysy"

Do sprawy odniósł się też Prezydent RP Andrzej Duda. W Radiu Zet – z uśmiechem na ustach – przyznał, że jako nastoletni chłopak chodził na mecze na najbardziej „ognisty sektor, punkt zapalny”. Jakkolwiek się nie bił, co uzasadniał młodym wiekiem i tym, że inni byli od niego silniejsi, to był w miejscach, gdzie się bito. Po czym stwierdził, że „wszyscy wiedzą, że chłopcy, a zwłaszcza chłopcy tacy mocni, męscy, jak są młodzi, to lubią się poszarpać i zachowują się trochę jak takie małe niedźwiadki, czy małe tygrysy. Po prostu walczą ze sobą. Nie jest to nic nadzwyczajnego”.

W kolejnym wywiadzie, tym razem w Kanale Zero wskazał natomiast, że ustawki odbywają się na zasadach „gentleman's agreement" (dżentelmeńska umowa - red.) i że jakkolwiek ich absolutnie nie pochwala, to także nie potępia ich w sposób absolutny.

Udział w ustawkach skomentował także Jarosław Kaczyński stwierdzając, że: „Ja nie potrafię policzyć, ile razy ja byłem we wczesnej młodości pacjentem pogotowia ratunkowego; nie dlatego, że się wywracałem na ulicy, czy podczas jakichś meczów piłkarskich, tylko dlatego, że nawet na Żoliborzu było bardzo dużo, bardzo różnych ludzi, a walki wtedy toczyły się w sposób w najwyższym stopniu zdecydowany” – przekonywał prezes PiS. Nawiązując do Lecha Kaczyńskiego wskazał, że on też w tego rodzaju ustawkach czy bójkach – często dosyć niebezpiecznych – brał udział.