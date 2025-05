Pełnomocnictwo do umowy „z samym sobą”. Co na to przepisy kodeksu cywilnego

Przepis art. 108 kodeksu cywilnego przewiduje ogólny zakaz takich pełnomocnictw, dopuszcza je wyjątkowo, gdy przewidziano to w treści pełnomocnictwa oraz gdy ze względu na treść czynności prawnej nie ma zagrożenia naruszenia interesu mocodawcy. Wyjątki interpretuje się bardzo wąsko, z uwzględnieniem powinności wynikających ze stosunku fiducjarnego pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem.

Jeśli oprzeć się na twierdzeniu kandydata, że zapłata pełnej kwoty przy zawarciu umowy nie nastąpiła, gdyż stanowiłoby to zagrożenie dla życia i zdrowia dla seniora i dlatego przekazywano środki sukcesywnie przez 14 lat, wówczas zasadniczo zmienia ocenę dopuszczalności udzielenia takiego pełnomocnictwa.

Przy nieprawdziwym oświadczeniu o pełnej zapłacie ceny, zagrożenie interesów mocodawcy jest oczywiste, ponieważ pełnomocnik może jednostronnie przenieść na siebie własność mieszkania, a sprzedający nie ma roszczenia o zapłatę ceny (pokwitował jej odbiór) i zdany jest na łaskę i niełaskę kupującego.

W takiej sytuacji należałoby uznać nieważność pełnomocnictwa, a w konsekwencji i zawartej na jego podstawie umowy sprzedaży, o ile sprzedający tej umowy nie potwierdzi, co nota bene przy jego stanie i obiektywnej niekorzystności umowy jest dziś zupełnie nieprawdopodobne (art. 103 § 1 i 2 kodeksu cywilnego). Ta niekorzystność rodzi zarazem pytanie o zgodność umów z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.).

O nieważności wskutek sprzeczności z tymi zasadami świadczyć może zawarcie umowy zmierzającej do uzyskania przez kandydata uprawnienia do dysponowania lokalem mieszkaniowym osoby nieporadnej życiowo (nawet jeśli się tego uprawnienia nie egzekwuje), wykorzystanie korzyści ekonomicznej bonifikaty ze środków publicznych, nabycie własności tego lokalu, nieprawdziwe oświadczenie o zapłacie ceny, brak rozeznania sprzedającego co do tego, co stało się z jego lokalem.