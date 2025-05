Co istotne, jak wynika z treści aktu notarialnego małżonkowie Nawroccy oświadczyli, że „zapłacili oni na rzecz Jerzego (...) całą cenę sprzedaży w kwocie 120.000,00 zł (stu dwudziestu tysięcy złotych)”. Okoliczność tę, podczas czynności notarialnej potwierdził sprzedający Jerzy (...), co również znalazło odzwierciedlenie w treści aktu.

Właśnie powyższe oświadczenie o zapłacie całości ceny budzi poważne zastrzeżenia oraz wątpliwości komentatorów sceny politycznej, a to w związku z wywiadem udzielonym przez Karola Nawrockiego dziennikarzowi Bogdanowi Rymanowskiemu. Jego słowa sugerują, że co najmniej część ceny za mieszkanie została uiszczona przez Karola Nawrockiego po zakupie nieruchomości, nie zaś przed. Oznaczałoby to, że oświadczenie złożone w akcie notarialnym należałoby uznać za nieprawdziwe, jako sprzeczne ze stanem faktycznym.

Sprawa mieszkań Karola Nawrockiego. Czy złożenie w akcie notarialnym nieprawdziwego oświadczenia stanowi przestępstwo?

W świetle tych okoliczności należy zadać pytanie, czy złożenie w akcie notarialnym nieprawdziwego oświadczenia stanowi przestępstwo. Takie też opinie oraz sugestie pojawiają się w przestrzeni publicznej, ze szczególnym wskazaniem na przestępstwo z art. 271 § 1 k.k., czyli poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym czy też art. 286 § 1 k.k., czyli oszustwo.

Za jakiekolwiek nieprawidłowości w treści aktu notarialnego odpowiadać karnie może jedynie sam notariusz, jako podmiot, która sporządza dokument (akt notarialny), nie zaś strona stawająca do czynności notarialnej

Przestępstwo tzw. fałszu intelektualnego dokumentu

Zgodnie z art. 271 § 1 k.k.: „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Przestępstwo to powszechnie określane jest jako tzw. fałsz intelektualny dokumentu.