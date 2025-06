Konfederacja jest w uderzeniu. Poczuła się wygrana w swojej grupie wiekowej i bez wątpienia będzie rosła. To dynamika, którą trudno będzie zatrzymać, i jeśli od dawna wieszczyliśmy koniec duopolu, to dzieje się to właśnie na naszych oczach

Inaczej PiS. Ten będzie recenzował i krytykował koalicję już nie tylko w Sejmie, ale również z pałacu prezydenta. Zapewne celnie i skutecznie. Czy rządzący z takim ogniem krzyżowym sobie poradzą? Nie należy tego wykluczyć, ale będzie to niezwykle trudne. Na dodatek będzie wymagało większej sprawności w dziedzinach, które dotąd wakowały; myślę o zarządzaniu, komunikacji i marketingu politycznym. Co prawda nie jest to żadna „rocket science”, ale – jak dotąd – rządzący mieli na tym polu średnie osiągnięcia.

Nowy sondaż: Zwycięska Konfederacja

Analiza sondażu podpowiada i inne fundamentalne zmartwienie demokratów. To wyniki Konfederacji. Partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka rośnie w siłę i zbliża się do wyników PiS. Ponad 20 proc. w sondażu i ledwie 7 pkt proc. dystansu od partii Jarosława Kaczyńskiego to wynik tyleż spodziewany, co niepokojący. Pomijam kwestię prawicowego sojuszu, który dochodzi do poziomu połowy wskazań wśród badanych. Ważniejsze, że Konfederacja jest w uderzeniu. Poczuła się wygrana w swojej grupie wiekowej i bez wątpienia będzie rosła.

To dynamika, którą trudno będzie zatrzymać i jeśli od dawna wieszczyliśmy koniec duopolu, to dzieje się to właśnie na naszych oczach. Choć to osobiście dla mnie bolesne, nie mam wątpliwości, że ten trend wzrostowy się utrzyma. Co dla jednych jest wiadomością znakomitą, dla innych – przegranych – musi być dramatem.

Do tych ostatnich zaliczam lewicę i Trzecią Drogę. W wyborach nic nie zyskali, a wiele stracili. Paradoksalnie poza pudłem jest również Adrian Zandberg i partia Razem. Ci ostatni odnotowali mniejsze poparcie niż w maju. Mimo miliona głosów na ich kandydata w wyborach. Czyżby znów ktoś żałował swego głosu na wiecznego outsidera? Pewnie tak. Choć dowód w tej kwestii przyniosą dopiero kolejne sondaże.