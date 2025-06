Niewypowiedziane riposty, czyli co papież może mówić publicznie

Tak jak Jan Paweł II miał powiedzieć, że z rzeczy nieważnych najważniejsza jest piłka nożna, tak Leon XIV znany jest z zamiłowania do tenisa. Na pierwszym po konklawe spotkaniu z dziennikarzami zapytano go, czy nie zorganizowałby meczu charytatywnego, na który można by zaprosić słynnych zawodników. Nowy papież z dużą swobodą odpowiedział, że to dobry pomysł, byle tylko nie zaprosić Sinnera - co stanowiło żartobliwą grę słów (sinner to po angielsku grzesznik, a Jannik Sinner jest obecnie najwyżej notowanym tenisistą ATP).

Jeszcze tego samego dnia Sinner, podczas rozgrywanego w Rzymie turnieju, został zapytany o wypowiedź papieża. Sprawa stała się głośna i… już dwa dni później papież przyjął włoskiego tenisistę na prywatnej audiencji, a wydarzenie stało się newsem nr 1 na portalach sportowych. W ten nieco zabawny sposób Leon XIV nauczył się, że od chwili wyboru na Stolicę Piotrową liczy się dosłownie każde słowo, a błyskotliwe riposty czasem muszą pozostać niewypowiedziane. I można by jeszcze zadać pytanie: czy papieżowi wypada grać w tenisa? Pomijając kontrowersje co do stroju, trawestując Jana Pawła II, można odpowiedzieć: Papieżowi nie wypada źle grać w tenisa.

Czy Leon XIV będzie dobrym papieżem

Pytanie o to, czy Leon XIV będzie dobrym papieżem, stanowi pytanie źle postawione. Dla mnie jest po prostu moim papieżem. Jednak nie dlatego, że ma doktorat z prawa, poczucie humoru i gra w tenisa (notabene – zestaw cech idealnych?). Jest moim papieżem podobnie jak Franciszek, Benedykt XVI i Jan Paweł II – tak jak każdy z nich, stanowi fundament i źródło jedności Kościoła. Nieważne, jakie mam oczekiwania wobec tego pontyfikatu, ponieważ istotne jest to, na co uwagę zwróci Kościołowi (w tym mi) Piotr i co pozwoli nam odkryć. Nie chodzi tu jednak o jakieś “ubezwłasnowolnienie” wiernych, ponieważ Leon wyraźnie komunikuje potrzebę rozwijania synodalności, a więc wzajemnego słuchania, wrażliwości i empatii. Zamykając się w oczekiwaniach, można przegapić znaki czasów czy ożywcze intuicje, jak uczniowie idący do Emaus (Łk 24,21-24). Jestem bardzo ciekawy, na co otworzy mi oczy Leon XIV.

Autor jest radcą prawnym, mediatorem