Co Leon XIV mówił o rosyjskiej agresji na Ukrainę?

Rozwój technologiczny i sztuczna inteligencja mogą przynieść mnóstwo dobrych owoców. Mądrość Leona XIV polega na tym, że nie zamierza czekać kilku dekad (encyklika „Rerum novarum” została ogłoszona w 1891 roku), ale ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami niecałe trzy lata po tym, jak udostępnienie ChataGPT stało się symbolicznym początkiem ery sztucznej inteligencji.

Niektórzy postulują dziś, by owoce rozwoju sztucznej inteligencji nie tylko zasilały przychody wielkich koncernów, które ją tworzą, ale by rozdzielone były między całą ludzkość, bo AI trenuje się na danych wytworzonych przez nas wszystkich – od dzieł literatury, sztuk plastycznych, popkultury, po tryliardy wpisów w serwisach społecznościowych wytworzone przez miliardy zwykłych użytkowników. Może to postulat zbyt radykalny, ale pytań o szanujące sprawiedliwość i ludzką godność zasady rewolucji technologicznej nie unikniemy. Tym bardziej że choćby rynek pracy zostanie dotknięty tsunami AI, nim całe społeczeństwa cieszyć się będą efektami obecnej rewolucji. Zwracając na to uwagę, Leon XIV wykazuje się zdumiewającą dalekowzrocznością i przenikliwością.

Jeśli do tego jeszcze dodamy zdecydowane potępienie rosyjskiego imperializmu i wyrazy solidarności z Ukrainą – takie wypowiedzi znaleźli w jednym z jego wystąpień internauci – można z dużym optymizmem patrzeć na kierunek, w jakim Leon XIV będzie chciał poprowadzić Kościół.