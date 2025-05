Jan Paweł II, aby uczcić stulecie tej encykliki, napisał „Centesimus Annus”, w której dał swój wykład katolickiej nauki społecznej, którą znacznie rozwinął, i przedstawił filozoficzne rozumienie przemian, które nastąpiły w Polsce w 1989 roku. To była tradycja Kościoła, by rocznice „Rerum Novarum” czcić kolejnymi encyklikami, w których papieże wykładali swoje społeczne nauczanie, jakie właśnie brało swój początek u Leona XIII, zwanego czasami papieżem robotników czy ludzi pracy. Przyjęcie imienia Leona XIV jest więc tu bardzo symboliczne. I może zwiastować kierunek, w którym Robert Prevost będzie chciał pchnąć Kościół katolicki na świecie.

Robert Prevost i Donald Trump. Dwóch Amerykanów w gronie światowych przywódców to znak nadziei dla pogrążającego się w chaosie świata

Jest też coś niezwykle symbolicznego, że Kościół wybrał papieża ze Stanów Zjednoczonych dokładnie w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie i kapitulacji nazistowskich Niemiec. To dzięki interwencji USA, ale też oceanowi sowieckiej i alianckiej, również polskiej, krwi zakończyła się ta najkoszmarniejsza z wojen. W maju 1945 roku Sowieci, Brytyjczycy i Amerykanie świętowali wspólnie, ale później część Europy zamknęła żelazna kurtyna, za którą Moskwa dybała na wolność i pokój Zachodu.

Po 80 latach wojna wróciła do Europy z powodu agresji rosyjskiej, po 80 latach z Europy zaś chcą wyjść Stany Zjednoczone. Dlatego jest coś symbolicznego w tym, że właśnie tego dnia w Rzymie ogłoszono, że nowym papieżem będzie Amerykanin. Wśród światowych przywódców będziemy mieć dwóch, chyba nie do końca pałających do siebie sympatią, przedstawicieli narodu amerykańskiego, Donalda Trumpa i Roberta Prevosta. Biorąc zaś pod uwagę, że dwaj najbliżsi współpracownicy Donalda Trumpa – wiceprezydent J. D. Vance i szef dyplomacji Marco Rubio – to katolicy, narodowość nowego papieża ma tym większe znaczenie. I może stać się znakiem nadziei.