11 maja Leon XIV, podczas pierwszej południowej modlitwy na placu Świętego Piotra od czasu wyboru na papieża 8 maja, odniósł się do konfliktów zbrojnych, w tym między innymi do wojny na Ukrainie. Co powiedział Ojciec Święty?

Papież Leon XIV mówi o „cierpieniu ludu ukraińskiego”

Leon XIV zwrócił się do wiernych, mówiąc o konfliktach na świecie. Papież nawiązał między innymi do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

- Bracia i siostry, straszliwa tragedia II wojny światowej skończyła się 80 lat temu, 8 maja, po tym, gdy spowodowała 60 milionów ofiar – podkreślił Leon XIV. - W dzisiejszym dramatycznym scenariuszu „trzeciej wojny światowej w kawałkach” – jak mówił papież Franciszek – także ja zwracam się do wielkich tego świata, powtarzając wciąż aktualny apel: nigdy więcej wojny – dodał.

Ojciec Święty odniósł się także bezpośrednio do wojny na Ukrainie. - W mym sercu noszę cierpienia ukochanego ludu ukraińskiego - powiedział. - Niech będzie zrobione wszystko, co możliwe, by jak najszybciej nastąpił prawdziwy, sprawiedliwy i trwały pokój. By uwolnieni zostali wszyscy więźniowe, a dzieci mogły wrócić do swych rodzin - zaznaczył.