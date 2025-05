Czytaj więcej Plus Minus Papież, który zawiedzie polityków Pierwsze sygnały wskazywałyby na to, że Leon XIV będzie odporny na głosy tych, którzy chcieliby m...

„Nadzieja” Franciszka pozwala lepiej zrozumieć niedawno zmarłego papieża

I to zdanie pokazuje, jakie było jego podejście do kwestii społecznych. A jeśli chodzi o Kościół, to papieski stosunek do wiary i do zadań stojących przed Kościołem świetnie obrazuje inny fragment. „Kościół musi rozwijać swoją kreatywność, rozumienie wyzwań współczesnego świata, otwierać się na dialog, a nie zamykać się zalękniony. Zamknięty, przestraszony Kościół jest Kościołem martwym” – zauważał Franciszek. „Trzeba wyswobodzić się ze sztywnych kanonów, nie popadając przy tym w relatywizm. Musimy podjąć ryzyko i iść naprzód. Nie dając się przy tym zwieść pokusie nadzorowania wiary, bo Jezusa nie trzeba kontrolować. On nie potrzebuje ani opiekunów, ani strażników. Duch Święty jest wolnością. A wolność to także ryzyko” – uzupełniał.

Franciszek zachęcał w książce do czujności i przezwyciężania „pokusy obojętności”. „Prawdziwa miłość nie oznacza spokoju. Często się mówi, że przeciwieństwem miłości jest nienawiść. To prawda, ale wielu ludzi wcale nie żywi w sercu świadomej nienawiści. Najbardziej powszechnym przeciwieństwem Bożej miłości, Bożego współczucia, Bożego miłosierdzia jest obojętność. By unicestwić mężczyznę lub kobietę, wystarczy ich ignorować. Obojętność to także agresja, która może zabić. Miłość nie toleruje obojętności” – podkreślał papież. Takich smaczków, wskazówek jest o wiele więcej. I również dla nich warto czytać „Nadzieję” Franciszka. Książkę, która pozwala lepiej zrozumieć niedawno zmarłego papieża.