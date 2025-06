Po wyborach prezydenckich mało uwagi poświęca się tym, którzy w sposób zasadniczy mogą wpłynąć na kształt życia w Polsce. Nie tylko politycznego.

Grzegorz Braun nie przynależy już tylko do folkloru politycznego, nie jest skrajnością pozostającą na marginesie. Przecież ponad milion Polaków głosowało na lidera Konfederacji Korony Polskiej podczas wyborów prezydenckich. Jego partia cieszy się poparciem umożliwiającym jej przekroczenie progu wyborczego do Sejmu.

W sondażu IBRIS dla Polsat News formacja Brauna ma nawet lepszy wynik niż współrządząca Lewica i Partia Razem łącznie. A 6 proc. dla Konfederacji Korony Polskiej to dopiero początek sukcesu Grzegorza Brauna, którego nie można ignorować. Ostatni sondaż przeprowadzony dla „Rzeczpospolitej” przez IBRIS dał Konfederacji 20 proc., ale nie uwzględniał formacji Brauna. Sondaż dla Polsatu ujmujący Konfederację Korony Polskiej wskazuje na poparcie Konfederacji na poziomie 14,7 proc. Grzegorz Braun ewidentnie więc rośnie w siłę.

PiS jest gotowe stworzyć rząd z Grzegorzem Braunem

Żeby odsunąć rząd Donalda Tuska od władzy, politycy PiS nie ukrywają, że są w stanie współpracować z każdym. – Owszem, wyobrażam sobie współpracę z partią Grzegorza Brauna po to, żeby odsunąć od władzy zły rząd Donalda Tuska – powiedział Mateusz Morawiecki w „Gościu Radia ZET”. To duża zmiana w stosunku do tego, co jeszcze kilka tygodni temu publicznie mówił Jarosław Kaczyński.