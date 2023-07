Walka o areszt dla Leszka Czarneckiego

Jako członek rady nadzorczej „miał obowiązek zatwierdzania wieloletnich planów rozwoju oraz rocznych planów finansowych Banku. Ponieważ plany te zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, oznacza to „że dane wykazywane w nich były Leszkowi Czarneckiemu znane” - uważa prokuratura. I ocenia: „nie do pogodzenia z logiką i doświadczeniem życiowym jest stanowisko Sądu, że osoba dorosła, wykształcona, z bogatym doświadczeniem życiowym, w sektorze bankowym, zatwierdza, a zatem aprobuje plan finansowy, nie znając jego elementów składowych” – wskazuje w zażaleniu.

Śledczy przypominają, że trwa proces przeciwko m.in. byłemu prezesowi Getback i innym, a są oskarżeni w dużej mierze na podstawie tego samego materiału dowodowego, jaki posłużył do sformułowania zarzutów wobec Czarneckiego.

Loty Czarneckiego bez komentarza

Sprawie długo towarzyszył spór, czy Czarnecki ma status podejrzanego. Dopiero Sąd Okręgowy w Warszawie w lipcu 2022 r., utrzymując decyzję śledczych o zajęciu jego majątku, stwierdził wprost, że jest on „podejrzanym”, a materiał dowodowy „nie ma jedynie charakteru abstrakcyjnego” i że „istnieje prawdopodobieństwo”, że popełnił zarzucone czyny.

Zarzuty są gotowe od 2020 r., ale mieszkający za granicą milioner jest nieosiągalny. Po przyjęciu przez sąd rejonowy konstrukcji, że nie ma dużego prawdopodobieństwa, iż dopuścił się on przestępstwa, sąd nie musiał odnosić się do lotów biznesmena. A to, że w ciągu półtora roku, gdy nie stawił się na 9 przesłuchań w kraju, a odbył 10 podróży, w tym międzykontynentalne loty z USA do Europy, to jeden z argumentów śledczych za zastosowaniem aresztu. Teraz zażalenie rozpozna sąd okręgowy.