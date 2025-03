Raz na cztery lata uruchamiane jest tzw. okno transferowe, w trakcie którego można zmienić dyspozycję przekazywania składek. Ostatnie okno obowiązywało od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r.

W jaki sposób rozdzielane są środki z subkonta ZUS?

Gdy ubezpieczony przechodzi na emeryturę, środki zgromadzone na subkoncie są uwzględniane w podstawie przyznanego świadczenia emerytalnego. Inaczej wygląda to w przypadku osób, które przechodzą na wcześniejszą emeryturą. W tej sytuacji środki zgromadzone na subkoncie oraz w OFE są przekazywane do budżetu państwa. Jest to koniecznie, aby móc skorzystać z tego rodzaju świadczenia.

Wiele osób nie wie o tym, że w przeciwieństwie do środków, które są zgromadzone na indywidualnym koncie w ZUS, środki z subkonta podlegają dziedziczeniu oraz wchodzą w skład wspólnoty majątkowej. Oznacza to, że zostaną podzielone w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa oraz śmierci osoby, która była właścicielem subkonta. W trzech pierwszych przypadkach środki są przekazywane w wyniku podziału majątku wspólnego na subkonto drugiej strony w ramach wypłaty transferowej. Warto przypomnieć, że główne konto ZUS pełni wyłącznie funkcję ewidencyjną i nie są na nim przechowywane realne środki. Nie ma zatem możliwości ich wypłacenia.

W razie śmierci właściciela subkonta, środki są dzielone lub podlegają dziedziczeniu. Połowę z nich otrzymuje współmałżonek (w ramach wypłaty transferowej), w zakresie, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Resztę (lub całość, jeśli współmałżonek nie żyje, lub gdy właściciel subkonta nie miał współmałżonka) otrzymują osoby uprawnione, które zostały wcześniej wskazane przez zmarłego. Jeśli nie ma takich osób, środki wchodzą w skład spadku.

Jak odzyskać pieniądze zgromadzone na subkoncie?

Jeśli zmarły był członkiem OFE, wniosek o podział i wypłatę środków należy złożyć we właściwym otwartym funduszu emerytalnym. OFE w ciągu 14 dni od zrealizowania podziału przesyła do ZUS zawiadomienie o osobach, na rzecz których zostały podzielone środki oraz o ich udziale w tych środkach. W ten sam sposób ZUS podzieli środki z subkonta. Ma na to 3 miesiące. Jeśli zmarły nie był członkiem OFE lub gdy wszystkie środki zostały już przetransferowane z OFE do ZUS, osoba uprawniona powinna rozpocząć działania mające na celu podział środków w ZUS. Co trzeba zrobić?