Zmiany w terminach wypłat 800 plus w marcu. Których rodziców dotyczą?

Poza zmianami wynikającymi z dni wolnych od pracy raz ustalony termin wypłaty 800 plus dla danej rodziny co miesiąc jest ten sam. Zależy on od daty złożenia wniosku o świadczenie.

Od lutego można składać wnioski o 800 plus na kolejny rok

1 lutego ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy. Aby zachować ciągłość wypłaty 800 plus, rodzice otrzymujący świadczenie muszą pamiętać o złożeniu nowego wniosku w konkretnym terminie. Obecny okres świadczeniowy kończy się 31 maja 2025 roku. Składając wniosek do 30 kwietnia 2025 roku świadczeniobiorcy mają gwarancję kontynuacji wypłaty świadczeń od 1 czerwca 2025 roku przez kolejny rok.

W przypadku złożenia wniosku do 31 maja 2025 roku, ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec, w terminie do 31 lipca 2025 roku. Składając wniosek do końca czerwca 2025 r. rodzice otrzymają świadczenie wychowawcze z wyrównaniem do 31 sierpnia 2025 r. Jeżeli jednak złożą wniosek po 30 czerwca 2025 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice nowo narodzonych dzieci mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.