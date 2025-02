Kiedy emeryci muszą składać PIT, a kiedy są zwolnieni z tego obowiązku?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w opublikowanym niedawno komunikacie przypomniała jednak emerytom, że jeżeli otrzymali nie tylko PIT-40A lub chcą np. rozliczyć się z małżonkiem lub skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi rehabilitacyjnej) – muszą złożyć samodzielnie zeznanie podatkowe.

Jakie obowiązki ma emeryt, który otrzyma PIT-11A?

Emeryci, którzy otrzymają z ZUS-u lub KRUS-u informację o uzyskanych dochodach na formularzu PIT-11A, powinni rozliczyć się samodzielnie ze skarbówką. „Jeśli oprócz tej informacji otrzymasz inne PIT-y od płatników (np. PIT-11 od zleceniodawcy), to dochody z tych PIT-ów również uwzględniasz w swoim zeznaniu. Jeśli dochody wykazane na informacjach od płatników stanowią Twoje jedyne dochody, to właściwym formularzem do rozliczenia jest PIT-37” – czytamy w komunikacie KAS.

W niektórych przypadkach właściwym formularzem będzie jednak PIT-36. Jak czytamy na rządowej stronie podatki.gov.pl, dotyczy to osób, które oprócz dochodów uzyskanych za pośrednictwem płatnika, uzyskują dochody za granicą, prowadzą działalność nierejestrową, działy produkcji rolnej lub działalność gospodarczą.

Czytaj więcej Podatki Jak rozliczyć PIT za 2024 rok? Poradnik krok po kroku: Twój e-PIT oraz aplikacja Od soboty 15 lutego do środy 30 kwietnia można składać zeznania podatkowe za 2024 rok. Jest to możliwe w formie tradycyjnej – papierowej, a także elektronicznej. Wyjaśniamy, jak złożyć zeznanie przez Twój e-PIT oraz w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.

Jak emeryci mogą składać zeznania podatkowe za 2024 r.?

Emeryci składający zeznania podatkowe za 2024 r. mogą to zrobić dokładnie w ten sam sposób, jak pozostali podatnicy. Do wyboru jest kilka metod: