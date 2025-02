Dostałeś maila o „zwrocie podatku”? Urząd skarbowy ostrzega

Jak informuje TVN Biznes – cytując analityków NASK – w fałszywych mailach może również pojawić się wezwanie do zalogowania na stronie e-Urzędu Skarbowego. Fałszywa wiadomość może wzywać odbiorcę do „złożenia wniosku o zwrot nadpłaconego podatku”. Link prowadzi jednak do strony phishingowej, wyłudzającej dane dotyczące kart płatniczych. „Nie daj się sprowokować. To podstawowa zasada, gdy otrzymasz podejrzaną wiadomość. Cyberprzestępcy grają na naszych emocjach i używają socjotechnik, by zmusić Cię do szybkiego działania” – przestrzega NASK.

Gdzie można zgłosić fałszywą wiadomość e-mail?

Maile o podejrzanej zawartości (np. mogące wyłudzać dane) można zgłosić za pośrednictwem platformy incydent.cert.pl. do zespołu CERT Polska. Zespół działa w ramach Państwowego Instytutu Badawczego NASK, reagując na zgłaszane incydenty dotyczące cyberbezpieczeństwa. Z platformy mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty publiczne oraz dostawcy usług cyfrowych. Za pośrednictwem platformy można zgłosić m.in.:

domeny wyłudzające dane osobowe,

podejrzane wiadomości SMS,

podejrzane wiadomości e-mail (podejrzenie phishingu, szantaż),

fałszywe sklepy internetowe,

złośliwe oprogramowanie,

nielegalne treści oraz treści o charakterze dezinformacji,

inne incydenty dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Portal posiada szczegółowe instrukcje dotyczące zgłaszania (w tym bezpiecznego eksportu treści) podejrzanej wiadomości m.in. z konta Gmail oraz Miscrosoft Outlook (oraz innych, popularnych kont i systemów pocztowych). W przypadku podejrzanego maila z jakimikolwiek załącznikami (linki, pliki) pod żadnym pozorem nie należy ich klikać, otwierać lub uruchamiać.