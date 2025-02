Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 do 30 kwietnia 2025, to zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Nie dotyczy to zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-36L – te deklaracje podatnicy muszą samodzielnie uzupełnić i zaakceptować.

Usługa Twój e-PIT w tym roku dostępna jest także w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Po pobraniu aplikacji dostęp do usługi będzie możliwy po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu logowania danymi biometrycznymi.

Jak długo trzeba czekać na zwrot podatku?

Jeżeli z zeznania podatkowego wynika nadpłata, należy nam się jej zwrot. Obowiązują określone terminy, w których urząd skarbowy powinien przelać pieniądze na nasze konto. Najdłużej będą czekać osoby, które złożą deklarację w formie papierowej w urzędzie. W tym przypadku trzeba się liczyć z koniecznością oczekiwania na zwrot podatku nawet do trzech miesięcy.

Dużo szybciej otrzymamy nadpłacony podatek dochodowy składając zeznanie w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Urząd skarbowy obowiązuje wtedy 45-dniowy termin zwrotu. W przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny termin ten jest jeszcze krótszy, wynosi 30 dni.

Czy można przyspieszyć zwrot podatku?

Im szybciej rozliczymy PIT za 2024 rok, tym szybciej urząd skarbowy zwróci nam nadpłatę. By przyspieszyć zwrot warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną.