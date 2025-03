Jeśli pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie takiego systemu motywacyjnego, wysokość i zasady przyznawania premii powinny być określone w regulaminie wewnątrzzakładowym i dla wszystkich pracowników takie same. Może ją otrzymać pracownik, który nie korzystał w danym miesiącu ze zwolnienia lekarskiego, urlopu na żądanie czy urlopu z powodu działania siły wyższej.

Dlaczego premia frekwencyjna budzi wątpliwości?

Taki sposób dodatkowego wynagradzania nie wszyscy jednak pochwalają. Zdaniem części pracowników jest to nagroda za coś, na co nie mają wpływu i może stanowić formę dyskryminacji. Może również doprowadzić do sytuacji, w której pracownicy będą przychodzić do pracy chorzy, by nie stracić premii. Wśród przeciwników pojawiają się również głosy, że nie powinno się nagradzać za niekorzystanie z przysługujących zatrudnionym praw pracowniczych.

Wątpliwości co do tego rodzaju premii ma nie tylko część pracowników. O premii frekwencyjnej krytycznie wypowiada się również szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. „Premie za brak chorowania w mojej ocenie nie powinny mieć miejsca" - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z serwisem wyborcza.biz.

Zdaniem minister Dziemianowicz-Bąk rząd powinien dążyć do ograniczenia sytuacji, w której pracownicy przychodzą do biur chorzy. Jednym z rozwiązań ma być planowane przejęcie przez ZUS płatności za zwolnienia lekarskie od pierwszego dnia niezdolności pracownika do pracy. Obecnie koszty wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni choroby pracownika ponosi pracodawca.